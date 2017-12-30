Від війни з Росією в Польщу втекли кілька десятків тисяч українців
Сьогодні, 00:23
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава прийняла у себе 1,5 млн громадян України, у тому числі кілька десятків тисяч з Донбасу.
"Ми прийняли 1,5 млн українців, при цьому значна частина з них - це люди, які втекли з територій, де тривають бойові дії - з Донбасу. Оцінюємо, що принаймні кілька десятків тисяч - це люди, які втекли з цих територій”, - наголосив він, передає Новое Время з посиланням на Укрінформ.
За словами Моравецького, Польща та інші країни Центральної Європи докладають максимум зусиль для вирішення міграційної кризи у ЄС.
"У нас (Польщі) дуже багато мігрантів і біженців з Чечні, і ми очевидним чином зменшуємо напругу в міграційній сфері”, - заявив польський прем’єр.
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"Ми прийняли 1,5 млн українців, при цьому значна частина з них - це люди, які втекли з територій, де тривають бойові дії - з Донбасу. Оцінюємо, що принаймні кілька десятків тисяч - це люди, які втекли з цих територій”, - наголосив він, передає Новое Время з посиланням на Укрінформ.
За словами Моравецького, Польща та інші країни Центральної Європи докладають максимум зусиль для вирішення міграційної кризи у ЄС.
"У нас (Польщі) дуже багато мігрантів і біженців з Чечні, і ми очевидним чином зменшуємо напругу в міграційній сфері”, - заявив польський прем’єр.
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