П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця

У Луцьку знайшли чоловіка, який напідпитку скоїв аварію та втік з місця події.3 січня, близько 18:00, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на вулиці Ковельській, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.Тут водій Fiat Doblo не впорався з керуванням на наїхав на паркан одного з будинків, протаранивши його.За свідченнями очевидців, водій і пасажир утекли.Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія.Полісмени знайшли адресу проживання винуватця та приїхали до нього додому. Чоловік мав при собі ключі й документи від автомобіля та зізнався, що керував він.Перевірка на стан сп’яніння показала 2,32 проміле алкоголю в крові.На водія оформили три протоколи за порушення.Автомобіль забрала твереза дружина.