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П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця

П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця
У Луцьку знайшли чоловіка, який напідпитку скоїв аварію та втік з місця події.

3 січня, близько 18:00, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на вулиці Ковельській, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.

Тут водій Fiat Doblo не впорався з керуванням на наїхав на паркан одного з будинків, протаранивши його.

За свідченнями очевидців, водій і пасажир утекли.

Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія.

Полісмени знайшли адресу проживання винуватця та приїхали до нього додому. Чоловік мав при собі ключі й документи від автомобіля та зізнався, що керував він.

Перевірка на стан сп’яніння показала 2,32 проміле алкоголю в крові.
На водія оформили три протоколи за порушення.

Автомобіль забрала твереза дружина.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 5
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ото в нас і ДТП !!!
десь би статистику подивитися б ... на скільки їх кількість збільшилася за останні роки...
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напишіть на яких бляхах машина
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Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія Ви накурені,яка пильньсть
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Полісмени знайшли адресу проживання винуватця та приїхали до нього додому.де шукали адресу
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Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія.КІЧУК О Б яка пилильність
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