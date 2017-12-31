П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця
03 січень, 22:49
У Луцьку знайшли чоловіка, який напідпитку скоїв аварію та втік з місця події.
3 січня, близько 18:00, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на вулиці Ковельській, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Тут водій Fiat Doblo не впорався з керуванням на наїхав на паркан одного з будинків, протаранивши його.
За свідченнями очевидців, водій і пасажир утекли.
Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія.
Полісмени знайшли адресу проживання винуватця та приїхали до нього додому. Чоловік мав при собі ключі й документи від автомобіля та зізнався, що керував він.
Перевірка на стан сп’яніння показала 2,32 проміле алкоголю в крові.
На водія оформили три протоколи за порушення.
Автомобіль забрала твереза дружина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
3 січня, близько 18:00, екіпаж патрульних прибув на виклик про ДТП на вулиці Ковельській, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Тут водій Fiat Doblo не впорався з керуванням на наїхав на паркан одного з будинків, протаранивши його.
За свідченнями очевидців, водій і пасажир утекли.
Завдяки пильності інспекторів, вдалось вийти на слід водія.
Полісмени знайшли адресу проживання винуватця та приїхали до нього додому. Чоловік мав при собі ключі й документи від автомобіля та зізнався, що керував він.
Перевірка на стан сп’яніння показала 2,32 проміле алкоголю в крові.
На водія оформили три протоколи за порушення.
Автомобіль забрала твереза дружина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 5
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
П'яна аварія в Луцьку: знайшли винуватця
03 січень, 22:49
У Луцьку - смертельна аварія. ФОТО
03 січень, 22:32
Аварія в Луцьку: в автівок розтрощені передки. ФОТО
03 січень, 22:18
десь би статистику подивитися б ... на скільки їх кількість збільшилася за останні роки...