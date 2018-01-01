Була далекобійницею, стала садівницею: цікава доля волинянки





Захоплює різнобарв’я квітів біля ошатного будинку, а взимку зачаровують улюблениці молодої господині – туї, - пише з посилання на статтю Світлани Лончук у газеті «Новий погляд+»



Творять затишок на обійсті Галина Мальцева та її мама Любов Лопошук. Галина обрала незвичну для жінки професію – вона була водієм-далекобійником. Але у долі круті віражі. Так складається часом у житті, що доводиться вибирати між улюбленою роботою і близькими людьми. Після смерті тата Галина осіла вдома і стала господарювати з мамою й ростити сина.



Під час спілкування з жінкою складається враження, що вона любить все, до чого береться: свій автомобіль, квіти. Вона дарує людям красу та створює особливий затишок, коли робить ремонти будинків. До речі, свій теж причепурила сама. Але особлива її любов – вирощування туй. Вони у неї завжди акуратно підстрижені й доглянуті.



- Навіть не знаю, скільки видів квітів, дерев і кущів у мене росте, ніколи не рахувала, - розповідає Галина. - Квіти - то мамина пристрасть. Вона без них уже не може. Особливо любить бегонії та лілії. На користь гарної рослини легко відмовиться від покупки чогось більш практичного. Може у квітнику від рання до пізнього вечора пробути, каже, що там не стомлюється.



Проводячи екскурсію по своєму подвір’ю, де все теж зроблене її руками, дбайливо торкається кожного дерева. Тут звичайна сосна має чудернацьку стрижку, а там ялівець у формі зірки. Високі туї мають серпантинові зачіски, а зі сторони вулиці кілька кругленьких дерев, мов глобуси.



- Я люблю туї, їх у мене багато. З них найпростіше сформувати будь-яку композицію. Люди дуже недооцінюють можливості дерев і кущів при оформленні присадибних ділянок. А даремно. Догляду вони вимагають не більше, ніж квіти, проте вигляд подвір’я можуть значно покращити. Ці деревця люблять вологу. Особливо гарно туї виглядають взимку.



До речі, коли випадає багато снігу, крону молодих дерев не можна ним прикидати, а от утеплювати таким чином їх коріння навіть дуже добре.



Туї бувають різних видів та виконують багато функцій. Ті, що ростуть понад межею, можна використовувати як живу загорожу, а є види, які стеляться по землі. Мої найулюбленіші - оті світліші, вони дуже приємні на дотик, - коментує, показуючи свої володіння.



Торкаюся до гілочок туї ніжно-зеленого кольору і таке враження, що вона рада твоїм пальцям. Так м’яко прогинається, ніби це не дерево, а весняна трава під руками, хоч надворі вже морози були. Галина проводить до своєї теплиці та грядок, де наживцьовані гілочки різних видів туї.



- Подобається мені цим займатися, люблю, коли скрізь гарно. Туї можу вирощувати на продаж. Завжди ділюся досвідом, коли бачу, що людина справді захоплена цим, прагне краси. Роблю також на замовлення «зачіски» для дерев людям, у яких туї ростуть уже давно. Підстригати дерева потрібно два рази в рік, тоді вони гарно виглядатимуть.



Є на подвір’ї басейн, влітку він має і практичне значення. Зранку наповнюють водою, вона нагрівається, ввечері поливають город, квіти та кущі. Розповідає, як його облаштовувала, як робила фонтан на літо, раніше був дерев’яний місток через «річку». Біля будинку зроблена альтанка, де так смачно п’ється чай із травами, які теж люблять збирати господині.

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