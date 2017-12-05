Смерть в СІЗО Луцька: кажуть, що через діабет





Факт смерті підтвердив телеканалуДавид Ляхович. За його словами, чоловік неодноразово судимий за незаконне виробництво, зберігання, придбання та перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин.



«28 грудня 2016 року громадянин Н. 1958 року народження був затриманий працівниками слідчого управління Національної поліції у Волинській області за підозрою у злочині, передбаченому за ч.2 ст. 307 ККУ. В’язень помер 26 листопада 2017 року о сьомій годині 15 хвилин зранку у лікарняному закладі охорони здоров’я на шостий день перебування там. Діагноз — поліорганна недостатність або цукровий діабет з множинними ускладненнями. На момент смерті він був ув’язнений, а не засуджений», – розповів Давид Ляхович.



Це друга смерть у цьому виправному закладі упродовж кількох місяців. Нагадаємо: 22 жовтня у Луцькому слідчому ізоляторі помер Дмитро Листовничий. Тоді матері віддали понівечене тіло сина з численними травмами та забоями. А у виписці зазначили: помер природною смертю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер ще один в’язень Луцького СІЗО.Факт смерті підтвердив телеканалу Нова Волинь телефоном прес-секретар Західного міжрегіонального управління виконання покарань. За його словами, чоловік неодноразово судимий за незаконне виробництво, зберігання, придбання та перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин.«28 грудня 2016 року громадянин Н. 1958 року народження був затриманий працівниками слідчого управління Національної поліції у Волинській області за підозрою у злочині, передбаченому за ч.2 ст. 307 ККУ. В’язень помер 26 листопада 2017 року о сьомій годині 15 хвилин зранку у лікарняному закладі охорони здоров’я на шостий день перебування там. Діагноз — поліорганна недостатність або цукровий діабет з множинними ускладненнями. На момент смерті він був ув’язнений, а не засуджений», – розповів Давид Ляхович.Це друга смерть у цьому виправному закладі упродовж кількох місяців. Нагадаємо: 22 жовтня у Луцькому слідчому ізоляторі помер Дмитро Листовничий. Тоді матері віддали понівечене тіло сина з численними травмами та забоями. А у виписці зазначили: помер природною смертю.

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