Волиняни ремонтують «швидку» з передової
Сьогодні, 09:24
Волонтери привезли на Волині машину «швидкої допомоги», яка потребує ремонту після обстрілу «градами».
Про це у Facebook написав волонтер Сергій Добродомов («Дед Волинь»).
Волонтер привіз із чергового вояжу в зону АТО з Новолуганська обстріляну градами машину швидкої допомоги. На цій машині служить лучанин. Він дуже просив відремонтувати автомобіль, бо він потрібна в зоні бойових дій.
«Сьогодні швидку допомогу поставили на ремонт в селі Підгайці. На фото ремонтна бригада в складі зварника Киришуна Миколи, слюсаря-зварника Шудрука Станіслава, фарбувальника-рихтувальника Прохора Олександра, котрі вже відремонтували не одну машину на АТО і готові до ремонту цієї», - пише Добродомов.
Він також попросив допомоги у придбанні запчастин та фарбувальних матеріалів.
«Дуже потрібні 2 диски з резиною на 15 дюймів (не обов"язково нові). В будь-якому випадку ми швидку допомогу поставимо на колеса і передамо у військову частину!» - йдеться в дописі.
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Про це у Facebook написав волонтер Сергій Добродомов («Дед Волинь»).
Волонтер привіз із чергового вояжу в зону АТО з Новолуганська обстріляну градами машину швидкої допомоги. На цій машині служить лучанин. Він дуже просив відремонтувати автомобіль, бо він потрібна в зоні бойових дій.
«Сьогодні швидку допомогу поставили на ремонт в селі Підгайці. На фото ремонтна бригада в складі зварника Киришуна Миколи, слюсаря-зварника Шудрука Станіслава, фарбувальника-рихтувальника Прохора Олександра, котрі вже відремонтували не одну машину на АТО і готові до ремонту цієї», - пише Добродомов.
Він також попросив допомоги у придбанні запчастин та фарбувальних матеріалів.
«Дуже потрібні 2 диски з резиною на 15 дюймів (не обов"язково нові). В будь-якому випадку ми швидку допомогу поставимо на колеса і передамо у військову частину!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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