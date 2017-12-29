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Волиняни ремонтують «швидку» з передової

Волиняни ремонтують «швидку» з передової
Волонтери привезли на Волині машину «швидкої допомоги», яка потребує ремонту після обстрілу «градами».

Про це у Facebook написав волонтер Сергій Добродомов («Дед Волинь»).

Волонтер привіз із чергового вояжу в зону АТО з Новолуганська обстріляну градами машину швидкої допомоги. На цій машині служить лучанин. Він дуже просив відремонтувати автомобіль, бо він потрібна в зоні бойових дій.


«Сьогодні швидку допомогу поставили на ремонт в селі Підгайці. На фото ремонтна бригада в складі зварника Киришуна Миколи, слюсаря-зварника Шудрука Станіслава, фарбувальника-рихтувальника Прохора Олександра, котрі вже відремонтували не одну машину на АТО і готові до ремонту цієї», - пише Добродомов.

Він також попросив допомоги у придбанні запчастин та фарбувальних матеріалів.

«Дуже потрібні 2 диски з резиною на 15 дюймів (не обов"язково нові). В будь-якому випадку ми швидку допомогу поставимо на колеса і передамо у військову частину!» - йдеться в дописі.


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Теги: волонтери, допомога
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