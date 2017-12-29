Волиняни ремонтують «швидку» з передової

Волонтери привезли на Волині машину «швидкої допомоги», яка потребує ремонту після обстрілу «градами».Про це у Facebook написав волонтер(«Дед Волинь»).Волонтер привіз із чергового вояжу в зону АТО з Новолуганська обстріляну градами машину швидкої допомоги. На цій машині служить лучанин. Він дуже просив відремонтувати автомобіль, бо він потрібна в зоні бойових дій.«Сьогодні швидку допомогу поставили на ремонт в селі Підгайці. На фото ремонтна бригада в складі зварника Киришуна Миколи, слюсаря-зварника, фарбувальника-рихтувальника, котрі вже відремонтували не одну машину на АТО і готові до ремонту цієї», - пише Добродомов.Він також попросив допомоги у придбанні запчастин та фарбувальних матеріалів.«Дуже потрібні 2 диски з резиною на 15 дюймів (не обов"язково нові). В будь-якому випадку ми швидку допомогу поставимо на колеса і передамо у військову частину!» - йдеться в дописі.