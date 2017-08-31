Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст

Окремі тротуари і дороги в Луцьку не облаштовані для безпечного руху пішоходів.Про це у Facebook написав луцький журналіст«Прогулялися днями по тротуару на вулиці Набережній в європейському Луцьку. Скажу чесно, до появи маляти настільки не задумувався над якістю наших тротуарів для людей з немовлятами і тим більше маломобільних громадян», - пише Горбач.Але останнім часом все частіше дивуюся, наскільки криворуко в нас зроблені окремі тротуари і дороги. От, наприклад, вулиця Набережна між поворотами на Шевченка і Ковельську. Дорожня частина капітально відремонтована у 2008-му, якщо не помиляюся. Далі протягом цих 9 років один бік вулиці майже повністю забудували, а нормального тротуару досі немає ні з одного, ні з іншого», - йдеться в дописі.За словами Горбача, із забудованого боку вулиці неможливо йти ні пішки, ні тим більше із коляскою. Мало того, що там вузенька стежечка, то і болото доводиться обходити прямо по проїжджій частині. З іншого боку — залишки кількарічного асфальту.«Зараз тут вже кілька десятиповерхівок, є важливі об'єкти, як от школа, готель, АЗС, а тротуару так і нема», - зазначив журналіст.