вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст

Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст
Окремі тротуари і дороги в Луцьку не облаштовані для безпечного руху пішоходів.

Про це у Facebook написав луцький журналіст Юрій Горбач.

«Прогулялися днями по тротуару на вулиці Набережній в європейському Луцьку. Скажу чесно, до появи маляти настільки не задумувався над якістю наших тротуарів для людей з немовлятами і тим більше маломобільних громадян», - пише Горбач.

Але останнім часом все частіше дивуюся, наскільки криворуко в нас зроблені окремі тротуари і дороги. От, наприклад, вулиця Набережна між поворотами на Шевченка і Ковельську. Дорожня частина капітально відремонтована у 2008-му, якщо не помиляюся. Далі протягом цих 9 років один бік вулиці майже повністю забудували, а нормального тротуару досі немає ні з одного, ні з іншого», - йдеться в дописі.
Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст

За словами Горбача, із забудованого боку вулиці неможливо йти ні пішки, ні тим більше із коляскою. Мало того, що там вузенька стежечка, то і болото доводиться обходити прямо по проїжджій частині. З іншого боку — залишки кількарічного асфальту.

«Зараз тут вже кілька десятиповерхівок, є важливі об'єкти, як от школа, готель, АЗС, а тротуару так і нема», - зазначив журналіст.

Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Облаштування тротуарів повинно обумовлюватись технічними умовами від влданих структур (архітектура, наприклад).
Ось вам 1001-й приклад "фаховості" і "компетентності" відповідальних осіб в міській архітектурі.
Відповісти
все буде добре!
Відповісти
А тротуари по вулиці Чернишевського? Особливо біля мостика перед госпіталем МВД...в дощ...дренаж не працює...і далі по вулиці 100 метрів тротуару просто немає....вже років 20 там прохожу
Відповісти
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Через бобрів на Волині виникла загроза повені
Сьогодні, 10:07
Підприємці обурені підвищенням орендної плати на Центральному ринку
Сьогодні, 10:05
Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст
Сьогодні, 09:42
Волиняни ремонтують «швидку» з передової
Сьогодні, 09:24
На Волині майже тиждень розшукують зниклого чоловіка
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Патрульні взялися за безпеку біля луцьких шкіл Патрульні взялися за безпеку біля луцьких шкіл
31 серпень, 2017, 23:07
Нова дорожня розмітка в Луцьку змушує водіїв порушувати правила Нова дорожня розмітка в Луцьку змушує водіїв порушувати правила
03 травень, 2017, 14:50
Назвали найгірші дороги у Луцьку Назвали найгірші дороги у Луцьку
17 лютий, 2017, 22:02
На центральних вулицях Луцька покладуть пластикову розмітку На центральних вулицях Луцька покладуть пластикову розмітку
04 січень, 2017, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)
03 січень, 22:00
 2
Презентація міста та його «фішок»: у Луцьку запустили мапу громадських ініціатив
Сьогодні, 12:07
 1
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
Сьогодні, 10:20
 1
Волинська майстриня створює унікальні новорічні прикраси. ФОТО
Сьогодні, 06:28
 1
Сергій Шишкін – про творчий ювілей, реванш українських виконавців і плани на майбутнє
03 січень, 19:41
 1
Медіа
відео
1/8