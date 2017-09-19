Підприємці обурені підвищенням орендної плати на Центральному ринку
Сьогодні, 10:05
У Луцьку підприємцям, які торгують на Старому ринку підвищили орендну плату. Кому на 30%, а кому і на 50%. Продавці обурені.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Та найбільше здивовані люди, що продають не в торгових контейнерах, а на вулиці під парасолею, ще й у проходах. З 1 січня їм у місяць доводиться платити вчетверо більше, ніж сусідам хоча б з мінімальними зручностями, а це понад дві тисячі гривень.
Представники адміністрації кажуть, що ціни піднімали минулого року, коли зросла мінімалка, за таким принцом збільшили плату і цьогоріч. Якщо 500 критих контейнерів є на ринку, то тільки з них збирають по півтисячі гривень за місяць, це 250 тисяч загалом, а ще сотні людей торгують у павільйонах. І з них також збирають плату.
Та навіть з такими грішми, кажуть представники адміністрації, говорити про цілісну реконструкцію ринку, ремонт та заміну контейнерів рано.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Та найбільше здивовані люди, що продають не в торгових контейнерах, а на вулиці під парасолею, ще й у проходах. З 1 січня їм у місяць доводиться платити вчетверо більше, ніж сусідам хоча б з мінімальними зручностями, а це понад дві тисячі гривень.
Представники адміністрації кажуть, що ціни піднімали минулого року, коли зросла мінімалка, за таким принцом збільшили плату і цьогоріч. Якщо 500 критих контейнерів є на ринку, то тільки з них збирають по півтисячі гривень за місяць, це 250 тисяч загалом, а ще сотні людей торгують у павільйонах. І з них також збирають плату.
Та навіть з такими грішми, кажуть представники адміністрації, говорити про цілісну реконструкцію ринку, ремонт та заміну контейнерів рано.
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Коментарі 2
Доки кровопивця горгут і його команда буде володіти ринком, доти він буде ссати кров з людей, які стоять роками на морозі і дощі, щоб прогодувати свої сімї. А подивіться на цей ринок. Подивіться на стан торгових столів під овочами, що на центральному вході. Бруд, іржа - як ніби їх давно дісти з смітника. Як ніби після атомного бомбардування.
злодії також полюбляють гроши...
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