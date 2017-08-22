вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через бобрів на Волині виникла загроза повені

Через бобрів на Волині виникла загроза повені
На території Любешівського району існує загроза прориву дамб через перетоки води по бобрових норах.

Про це заявив начальник Любешівського управління водного господарства Віктор Крисько, - пише газета Нове життя.

Через випадання значної кількості опадів протягом жовтня-грудня 2017 року, відбулося підняття рівнів грунтових вод на осушувальних системах, річки Стохід і Прип’ять вийшли на заплаву. На території Любешівського району відбувається зимова повінь.

Захисні дамби пошкоджені від діяльності бобрів. Із підняттям рівнів води на річках, меліоративних каналах виникають загрози прориву дамб через перетоки води по бобрових норах. З метою забезпечення безаварійного пропуску повені Любешівське УВГ проводить ліквідацію пошкодження дамб, мостів, доріг на території осушувальних систем району.

Нині працюють аварійні бригади на таких системах: Підкормільська, Захист с. Хоцунь, Стохідська, Заріцька, Цирська, Бихівська. Станом на вчорашній день вкладено 260 мішків, використано 50 літрів пально-мастильних матеріалів.

Через бобрів на Волині виникла загроза повені

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повінь, Волинь, бобри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лучан обіцяють не штрафувати за несортоване сміття
Сьогодні, 10:34
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
Сьогодні, 10:20
Через бобрів на Волині виникла загроза повені
Сьогодні, 10:07
Підприємці обурені підвищенням орендної плати на Центральному ринку
Сьогодні, 10:05
Дивуюся, наскільки криворуко зроблені окремі тротуари, - журналіст
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
У всьому винні бобри: волинське село опинилось під загрозою паводків У всьому винні бобри: волинське село опинилось під загрозою паводків
22 серпень, 2017, 12:15
Через постійні повені на півночі Волині облаштували спецпост Через постійні повені на півночі Волині облаштували спецпост
16 травень, 2017, 15:58
Великий потоп курортному району не загрожує, - чиновники Великий потоп курортному району не загрожує, - чиновники
26 лютий, 2017, 08:00
Волинь готується до повені Волинь готується до повені
19 лютий, 2013, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синагоги Волині: Луків (Мацеїв)
03 січень, 22:00
 2
Презентація міста та його «фішок»: у Луцьку запустили мапу громадських ініціатив
Сьогодні, 12:07
 1
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
Сьогодні, 10:20
 1
Волинська майстриня створює унікальні новорічні прикраси. ФОТО
Сьогодні, 06:28
 1
Сергій Шишкін – про творчий ювілей, реванш українських виконавців і плани на майбутнє
03 січень, 19:41
 1
Медіа
відео
1/8