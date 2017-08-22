Через бобрів на Волині виникла загроза повені





Про це заявив начальник Любешівського управління водного господарства Віктор Крисько, - пише газета



Через випадання значної кількості опадів протягом жовтня-грудня 2017 року, відбулося підняття рівнів грунтових вод на осушувальних системах, річки Стохід і Прип’ять вийшли на заплаву. На території Любешівського району відбувається зимова повінь.



Захисні дамби пошкоджені від діяльності бобрів. Із підняттям рівнів води на річках, меліоративних каналах виникають загрози прориву дамб через перетоки води по бобрових норах. З метою забезпечення безаварійного пропуску повені Любешівське УВГ проводить ліквідацію пошкодження дамб, мостів, доріг на території осушувальних систем району.



Нині працюють аварійні бригади на таких системах: Підкормільська, Захист с. Хоцунь, Стохідська, Заріцька, Цирська, Бихівська. Станом на вчорашній день вкладено 260 мішків, використано 50 літрів пально-мастильних матеріалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Любешівського району існує загроза прориву дамб через перетоки води по бобрових норах.Про це заявив начальник Любешівського управління водного господарства, - пише газета Нове життя Через випадання значної кількості опадів протягом жовтня-грудня 2017 року, відбулося підняття рівнів грунтових вод на осушувальних системах, річки Стохід і Прип’ять вийшли на заплаву. На території Любешівського району відбувається зимова повінь.Захисні дамби пошкоджені від діяльності бобрів. Із підняттям рівнів води на річках, меліоративних каналах виникають загрози прориву дамб через перетоки води по бобрових норах. З метою забезпечення безаварійного пропуску повені Любешівське УВГ проводить ліквідацію пошкодження дамб, мостів, доріг на території осушувальних систем району.Нині працюють аварійні бригади на таких системах: Підкормільська, Захист с. Хоцунь, Стохідська, Заріцька, Цирська, Бихівська. Станом на вчорашній день вкладено 260 мішків, використано 50 літрів пально-мастильних матеріалів.

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