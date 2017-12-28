Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51
Здійснити благодійний внесок на рахунок Волинського обласного наркологічного диспансеру тепер можна швидко і просто. Завдяки QR-коду від ПриватБанку це займе буквально кілька секунд.
Технологія безготівкових розрахунків за допомогою QR-коду стрімко поширюється Україною. Через QR-коди від ПриватБанку можна оплачувати комунальні послуги, навчання, заняття в автошколі чи мовні курси, купувати квитки на транспорт тощо.
Окрім того, за допомогою QR-коду можна здійснювати і благодійні внески. Такою можливістю, зокрема, користуються медичні заклади. Віднедавна до переліку QR-изованих лікарень приєднався і Волинський обласний наркологічний диспансер.
Відтепер перерахувати кошти на рахунок медзакладу можна просто зі свого смартфону. Для цього потрібно завантажити додаток Privat24, відсканувати код на спеціальному стікері, обрати суму та підтвердити платіж. Уся процедура займає кілька секунд.
«Це значно спрощує сплату благодійних внесків. QR-код містить всі реквізити, тож помилка при введенні неможлива. Окрім того, це ще й суттєва економія часу - платник не повинен стояти у черзі до каси», - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.
Нагадаємо, що за допомогою QR-коду можна сплатити благодійний внесок також у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні та Волинській обласній інфекційній лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Технологія безготівкових розрахунків за допомогою QR-коду стрімко поширюється Україною. Через QR-коди від ПриватБанку можна оплачувати комунальні послуги, навчання, заняття в автошколі чи мовні курси, купувати квитки на транспорт тощо.
Окрім того, за допомогою QR-коду можна здійснювати і благодійні внески. Такою можливістю, зокрема, користуються медичні заклади. Віднедавна до переліку QR-изованих лікарень приєднався і Волинський обласний наркологічний диспансер.
Відтепер перерахувати кошти на рахунок медзакладу можна просто зі свого смартфону. Для цього потрібно завантажити додаток Privat24, відсканувати код на спеціальному стікері, обрати суму та підтвердити платіж. Уся процедура займає кілька секунд.
«Це значно спрощує сплату благодійних внесків. QR-код містить всі реквізити, тож помилка при введенні неможлива. Окрім того, це ще й суттєва економія часу - платник не повинен стояти у черзі до каси», - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.
Нагадаємо, що за допомогою QR-коду можна сплатити благодійний внесок також у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні та Волинській обласній інфекційній лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37
Як працює в Луцьку єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля
04 січень, 19:13
Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51
Соціальні фонди отримали з Волині торік майже 3,9 мільярда
04 січень, 18:27
Біля ринку в центрі Луцька знайшли непритомних чоловіків
04 січень, 18:05