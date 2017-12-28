Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*

Здійснити благодійний внесок на рахунок Волинського обласного наркологічного диспансеру тепер можна швидко і просто. Завдяки QR-коду від ПриватБанку це займе буквально кілька секунд.Технологія безготівкових розрахунків за допомогою QR-коду стрімко поширюється Україною. Через QR-коди від ПриватБанку можна оплачувати комунальні послуги, навчання, заняття в автошколі чи мовні курси, купувати квитки на транспорт тощо.Окрім того, за допомогою QR-коду можна здійснювати і благодійні внески. Такою можливістю, зокрема, користуються медичні заклади. Віднедавна до переліку QR-изованих лікарень приєднався і Волинський обласний наркологічний диспансер.Відтепер перерахувати кошти на рахунок медзакладу можна просто зі свого смартфону. Для цього потрібно завантажити додаток Privat24, відсканувати код на спеціальному стікері, обрати суму та підтвердити платіж. Уся процедура займає кілька секунд.«Це значно спрощує сплату благодійних внесків. QR-код містить всі реквізити, тож помилка при введенні неможлива. Окрім того, це ще й суттєва економія часу - платник не повинен стояти у черзі до каси», - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуНагадаємо, що за допомогою QR-коду можна сплатити благодійний внесок також у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні та Волинській обласній інфекційній лікарні.