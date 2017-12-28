вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*

Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
Здійснити благодійний внесок на рахунок Волинського обласного наркологічного диспансеру тепер можна швидко і просто. Завдяки QR-коду від ПриватБанку це займе буквально кілька секунд.

Технологія безготівкових розрахунків за допомогою QR-коду стрімко поширюється Україною. Через QR-коди від ПриватБанку можна оплачувати комунальні послуги, навчання, заняття в автошколі чи мовні курси, купувати квитки на транспорт тощо.

Окрім того, за допомогою QR-коду можна здійснювати і благодійні внески. Такою можливістю, зокрема, користуються медичні заклади. Віднедавна до переліку QR-изованих лікарень приєднався і Волинський обласний наркологічний диспансер.

Відтепер перерахувати кошти на рахунок медзакладу можна просто зі свого смартфону. Для цього потрібно завантажити додаток Privat24, відсканувати код на спеціальному стікері, обрати суму та підтвердити платіж. Уся процедура займає кілька секунд.

«Це значно спрощує сплату благодійних внесків. QR-код містить всі реквізити, тож помилка при введенні неможлива. Окрім того, це ще й суттєва економія часу - платник не повинен стояти у черзі до каси», - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.

Нагадаємо, що за допомогою QR-коду можна сплатити благодійний внесок також у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні та Волинській обласній інфекційній лікарні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приватбанк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37
Як працює в Луцьку єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля
04 січень, 19:13
Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51
Соціальні фонди отримали з Волині торік майже 3,9 мільярда
04 січень, 18:27
Біля ринку в центрі Луцька знайшли непритомних чоловіків
04 січень, 18:05
Схожі новини
Українські підприємці розповіли свої історії успіху* Українські підприємці розповіли свої історії успіху*
28 грудень, 2017, 21:01
ПриватБанк - серед кращих роботодавців 2017 року* ПриватБанк - серед кращих роботодавців 2017 року*
21 грудень, 2017, 20:22
ПриватБанк пропонує волинянам зручний і безпечний спосіб розрахунків в Інтернеті* ПриватБанк пропонує волинянам зручний і безпечний спосіб розрахунків в Інтернеті*
18 грудень, 2017, 17:04
Клієнти ПриватБанку подарували Нововолинській лікарні обладнання* Клієнти ПриватБанку подарували Нововолинській лікарні обладнання*
01 грудень, 2017, 21:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«LoginЛуцьк»: У Луцьку запустили мапу громадських ініціатив
04 січень, 12:07
 1
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
04 січень, 10:20
 1
Волинська майстриня створює унікальні новорічні прикраси. ФОТО
04 січень, 06:28
 1
На волинській шахті відновили видобуток вугілля
Сьогодні, 01:17
 0
Муніципали «вправили мізки» підліткам, які підривали піротехніку
Сьогодні, 00:20
 0
Медіа
відео
1/8