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Соціальні фонди отримали з Волині торік майже 3,9 мільярда

Соціальні фонди отримали з Волині торік майже 3,9 мільярда
Протягом 2017 року волинські страхувальники спрямували до державних соціальних фондів майже 3,9 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, внесок волинських працедавців у 2017 році перевищив відрахування єдиного внеску у 2016 році на 910,5 мільйона гривень, - повідомили у ГУ ДФС в області.

Окрім суттєвого росту надходжень єдиного внеску проти попереднього року, індикативні показники торік теж перевиконано - на 470,1 мільйона гривень.

Серед чинників, що максимально сприяли такому росту находжень єдиного внеску, не лише загальне підвищення стандартів в оплаті праці, а й постійний діалог ДФС з працедавцями, систематичне роз’яснення законодавчих вимог та впровадження електронних сервісів в процес обслуговування платників податків, - запевняють в ГУ ДФС у Волинській області.

Аналітика свідчить, що найбільш успішним з точки зору забезпечення максимальної суми єдиного внеску до бюджету у 2017 році став грудень – цього місяця волинські страхувальники спрямували на соціальні потреби понад 316 мільйонів гривень.

Якщо аналізувати надходження єдиного внеску в області з позиції перевиконання індикативних показників, то найбільш вагомий результат продемонстровано у лютому 2017 року - на Волині було мобілізовано на 45,9 відсотка більше єдиного внеску від визначеного індикативу.

В ГУ ДФС у Волинській області наголошують: лише легальна зарплата гарантує соціальні виплати найманими працівникам у разі втрати працездатності та гідне пенсійне забезпечення громадян в майбутньому.

Тож заходи роз’яснювального та контролюючого характеру з питань дотримання податкового законодавства роботодавцями при нарахуванні і виплаті заробітної плати залишаються серед першочергових завдань фахівців територіальних органів ДФС у новому році.

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Теги: гроші, Волинь
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