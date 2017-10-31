Соціальні фонди отримали з Волині торік майже 3,9 мільярда
04 січень, 18:27
Протягом 2017 року волинські страхувальники спрямували до державних соціальних фондів майже 3,9 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, внесок волинських працедавців у 2017 році перевищив відрахування єдиного внеску у 2016 році на 910,5 мільйона гривень, - повідомили у ГУ ДФС в області.
Окрім суттєвого росту надходжень єдиного внеску проти попереднього року, індикативні показники торік теж перевиконано - на 470,1 мільйона гривень.
Серед чинників, що максимально сприяли такому росту находжень єдиного внеску, не лише загальне підвищення стандартів в оплаті праці, а й постійний діалог ДФС з працедавцями, систематичне роз’яснення законодавчих вимог та впровадження електронних сервісів в процес обслуговування платників податків, - запевняють в ГУ ДФС у Волинській області.
Аналітика свідчить, що найбільш успішним з точки зору забезпечення максимальної суми єдиного внеску до бюджету у 2017 році став грудень – цього місяця волинські страхувальники спрямували на соціальні потреби понад 316 мільйонів гривень.
Якщо аналізувати надходження єдиного внеску в області з позиції перевиконання індикативних показників, то найбільш вагомий результат продемонстровано у лютому 2017 року - на Волині було мобілізовано на 45,9 відсотка більше єдиного внеску від визначеного індикативу.
В ГУ ДФС у Волинській області наголошують: лише легальна зарплата гарантує соціальні виплати найманими працівникам у разі втрати працездатності та гідне пенсійне забезпечення громадян в майбутньому.
Тож заходи роз’яснювального та контролюючого характеру з питань дотримання податкового законодавства роботодавцями при нарахуванні і виплаті заробітної плати залишаються серед першочергових завдань фахівців територіальних органів ДФС у новому році.
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Таким чином, внесок волинських працедавців у 2017 році перевищив відрахування єдиного внеску у 2016 році на 910,5 мільйона гривень, - повідомили у ГУ ДФС в області.
Окрім суттєвого росту надходжень єдиного внеску проти попереднього року, індикативні показники торік теж перевиконано - на 470,1 мільйона гривень.
Серед чинників, що максимально сприяли такому росту находжень єдиного внеску, не лише загальне підвищення стандартів в оплаті праці, а й постійний діалог ДФС з працедавцями, систематичне роз’яснення законодавчих вимог та впровадження електронних сервісів в процес обслуговування платників податків, - запевняють в ГУ ДФС у Волинській області.
Аналітика свідчить, що найбільш успішним з точки зору забезпечення максимальної суми єдиного внеску до бюджету у 2017 році став грудень – цього місяця волинські страхувальники спрямували на соціальні потреби понад 316 мільйонів гривень.
Якщо аналізувати надходження єдиного внеску в області з позиції перевиконання індикативних показників, то найбільш вагомий результат продемонстровано у лютому 2017 року - на Волині було мобілізовано на 45,9 відсотка більше єдиного внеску від визначеного індикативу.
В ГУ ДФС у Волинській області наголошують: лише легальна зарплата гарантує соціальні виплати найманими працівникам у разі втрати працездатності та гідне пенсійне забезпечення громадян в майбутньому.
Тож заходи роз’яснювального та контролюючого характеру з питань дотримання податкового законодавства роботодавцями при нарахуванні і виплаті заробітної плати залишаються серед першочергових завдань фахівців територіальних органів ДФС у новому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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