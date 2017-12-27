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Молодий волинянин скоїв самогубство

Молодий волинянин скоїв самогубство
У Володимирі-Волинському 28-річний місцевий житель наклав на себе руки.

Самогубство сталося 3 січня, - повідомляє Буг.

За інформацією поліції Володимира-Волинського, 3 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жінки, що її син вчинив самогубство через повішення. Інцидент трапився у їх квартирі по вулиці Генерала Шухевича.

28-річний чоловік був одружений. Наразі причини такого вчинку невідомі.

Правоохоронці з’ясовують всі деталі обставин суїциду.


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Теги: смерть, Волинь
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