Молодий волинянин скоїв самогубство





Самогубство сталося 3 січня, - повідомляє



За інформацією поліції Володимира-Волинського, 3 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жінки, що її син вчинив самогубство через повішення. Інцидент трапився у їх квартирі по вулиці Генерала Шухевича.



28-річний чоловік був одружений. Наразі причини такого вчинку невідомі.



Правоохоронці з’ясовують всі деталі обставин суїциду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 28-річний місцевий житель наклав на себе руки.Самогубство сталося 3 січня, - повідомляє Буг За інформацією поліції Володимира-Волинського, 3 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жінки, що її син вчинив самогубство через повішення. Інцидент трапився у їх квартирі по вулиці Генерала Шухевича.28-річний чоловік був одружений. Наразі причини такого вчинку невідомі.Правоохоронці з’ясовують всі деталі обставин суїциду.

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