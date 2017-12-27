Молодий волинянин скоїв самогубство
Сьогодні, 10:38
У Володимирі-Волинському 28-річний місцевий житель наклав на себе руки.
Самогубство сталося 3 січня, - повідомляє Буг.
За інформацією поліції Володимира-Волинського, 3 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жінки, що її син вчинив самогубство через повішення. Інцидент трапився у їх квартирі по вулиці Генерала Шухевича.
28-річний чоловік був одружений. Наразі причини такого вчинку невідомі.
Правоохоронці з’ясовують всі деталі обставин суїциду.
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Самогубство сталося 3 січня, - повідомляє Буг.
За інформацією поліції Володимира-Волинського, 3 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жінки, що її син вчинив самогубство через повішення. Інцидент трапився у їх квартирі по вулиці Генерала Шухевича.
28-річний чоловік був одружений. Наразі причини такого вчинку невідомі.
Правоохоронці з’ясовують всі деталі обставин суїциду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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