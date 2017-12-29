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У Луцькому замку розцвіли квіти

У Луцькому замку розцвіли квіти
В луцькому замку Любарта та навколо нього посеред зими розквітли ромашки та інші квіти.

Про це пише Волинь UA.

Надворі – середина зими, але погода зовсім не відповідає календарю. Стовпчики термометрів не опускається нижче 0 градусів. У таку незвичну пору року природа теж по-своєму унікально реагує на аномальну погоду.

У Луцьку замку та навколо нього розцвіли квіти.


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Теги: курйоз
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