У Луцькому замку розцвіли квіти
Сьогодні, 10:58
В луцькому замку Любарта та навколо нього посеред зими розквітли ромашки та інші квіти.
Про це пише Волинь UA.
Надворі – середина зими, але погода зовсім не відповідає календарю. Стовпчики термометрів не опускається нижче 0 градусів. У таку незвичну пору року природа теж по-своєму унікально реагує на аномальну погоду.
У Луцьку замку та навколо нього розцвіли квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь UA.
Надворі – середина зими, але погода зовсім не відповідає календарю. Стовпчики термометрів не опускається нижче 0 градусів. У таку незвичну пору року природа теж по-своєму унікально реагує на аномальну погоду.
У Луцьку замку та навколо нього розцвіли квіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Обчистили машину депутата Волиньради
Сьогодні, 11:12
У Луцькому замку розцвіли квіти
Сьогодні, 10:58
Молодий волинянин скоїв самогубство
Сьогодні, 10:38
Лучан обіцяють не штрафувати за несортоване сміття
Сьогодні, 10:34