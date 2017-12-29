У Луцькому замку розцвіли квіти





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Надворі – середина зими, але погода зовсім не відповідає календарю. Стовпчики термометрів не опускається нижче 0 градусів. У таку незвичну пору року природа теж по-своєму унікально реагує на аномальну погоду.



У Луцьку замку та навколо нього розцвіли квіти.





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