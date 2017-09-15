Обчистили машину депутата Волиньради
Сьогодні, 11:12
У Нововолинську на вулиці Святого Володимира із автомобіля депутата Волинської облради Володимира Кметя викрали документи та цінні речі.
Про це передає Буг.
За словами депутата облради, директора фонду «Карітас-Волинь», отця Володимира Кметя, вчора, 3 січня, ввечері у однієї із працівниць фонду зник телефон. Разом вони під’їхали до офісу на вулиціСвятого Володимира, 3, щоб пошукати смартфон. Поки тривали пошуки, з автомобіля поцупили сумку працівниці і документи та цінну техніку.
Крадіжка сталася за лічені хвилини. Викрали ноутбук HP, фотоапарат Canon 7 D, а також гаманець з документами.
На місце події відразу викликали поліцію.
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Про це передає Буг.
За словами депутата облради, директора фонду «Карітас-Волинь», отця Володимира Кметя, вчора, 3 січня, ввечері у однієї із працівниць фонду зник телефон. Разом вони під’їхали до офісу на вулиціСвятого Володимира, 3, щоб пошукати смартфон. Поки тривали пошуки, з автомобіля поцупили сумку працівниці і документи та цінну техніку.
Крадіжка сталася за лічені хвилини. Викрали ноутбук HP, фотоапарат Canon 7 D, а також гаманець з документами.
На місце події відразу викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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