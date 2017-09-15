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Обчистили машину депутата Волиньради

Обчистили машину депутата Волиньради
У Нововолинську на вулиці Святого Володимира із автомобіля депутата Волинської облради Володимира Кметя викрали документи та цінні речі.

Про це передає Буг.

За словами депутата облради, директора фонду «Карітас-Волинь», отця Володимира Кметя, вчора, 3 січня, ввечері у однієї із працівниць фонду зник телефон. Разом вони під’їхали до офісу на вулиціСвятого Володимира, 3, щоб пошукати смартфон. Поки тривали пошуки, з автомобіля поцупили сумку працівниці і документи та цінну техніку.

Крадіжка сталася за лічені хвилини. Викрали ноутбук HP, фотоапарат Canon 7 D, а також гаманець з документами.

На місце події відразу викликали поліцію.

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Теги: крадіжка, депутат
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