Обчистили машину депутата Волиньради

Володимира Кметя викрали документи та цінні речі.



Про це передає



За словами депутата облради, директора фонду «Карітас-Волинь», отця Володимира Кметя, вчора, 3 січня, ввечері у однієї із працівниць фонду зник телефон. Разом вони під’їхали до офісу на вулиціСвятого Володимира, 3, щоб пошукати смартфон. Поки тривали пошуки, з автомобіля поцупили сумку працівниці і документи та цінну техніку.



Крадіжка сталася за лічені хвилини. Викрали ноутбук HP, фотоапарат Canon 7 D, а також гаманець з документами.



На місце події відразу викликали поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Святого Володимира із автомобіля депутата Волинської облрадивикрали документи та цінні речі.Про це передає Буг За словами депутата облради, директора фонду «Карітас-Волинь», отця Володимира Кметя, вчора, 3 січня, ввечері у однієї із працівниць фонду зник телефон. Разом вони під’їхали до офісу на вулиціСвятого Володимира, 3, щоб пошукати смартфон. Поки тривали пошуки, з автомобіля поцупили сумку працівниці і документи та цінну техніку.Крадіжка сталася за лічені хвилини. Викрали ноутбук HP, фотоапарат Canon 7 D, а також гаманець з документами.На місце події відразу викликали поліцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію