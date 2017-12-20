Лучани відмовляються купувати контейнери і викидають сміття під вікна

Мешканці приватного сектора в Луцьку досить часто відмовляються встановлювати контейнери для вивезення сміття, викидаючи відходи просто на вулицю.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.«Поки лучани не винесуть сміття зі своєї голови, доти в місті будуть стояти пакети з відходами обабіч доріг та на тротуарах. Виніс сміття – і швидко втік до хати, щоб ніхто не бачив», - вважають муніципали..мовляв, такі картини щоденно бачать інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, інспектуючи вулиці обласного центру Волині.Здебільшого це відбувається в приватному секторі. Люди відмовляються купувати контейнери для сміття, адже їм простіше викинути відходи на вулицю, щоб їх шматували собаки чи збирали по всій вулиці комунальники.«Сьогодні історія, яку зафіксували вчора на вулицях Тарасова та Чернишевського, повторилася на вулиці Клима Савури. Сміття стоїть під будинками № 37 та № 49», - констатували у департаменті та опублікували світлини зі сміттям.