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На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо

На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо
Партію контрабандного м’яса затримали ввечері 3 січня у Шацькому районі прикордонники.

Про це повідомили у Дердприкордонслужбі.

Оперативники Держприкордонслужби провели комплекс заходів, спрямованих на протидію протиправній діяльності, пов’язаній із незаконним переміщенням м’ясопродукції через державний кордон України.

Результатом ефективних дій охоронців кордону стало виявлення в лісовому масиві неподалік Кам’янки Шацького району мікроавтобуса Mercedes Sprinter, яким двоє громадян України перевозили понад півсотні телячих туш. Жодних документів на м’ясопродукцію у них не було.

Прикордонники поінформували про затримання Шацьке відділення Нацполіції, до якого також надіслали повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Після прибуття до місця події представників Національної поліції та завершення огляду, автомобіль з вантажем у супроводі прикордонників відправили до відділу поліції.

На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо
На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо
На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо

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Теги: контрабанда, Волинь
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