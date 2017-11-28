На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо

Партію контрабандного м’яса затримали ввечері 3 січня у Шацькому районі прикордонники.Про це повідомили у Дердприкордонслужбі.Оперативники Держприкордонслужби провели комплекс заходів, спрямованих на протидію протиправній діяльності, пов’язаній із незаконним переміщенням м’ясопродукції через державний кордон України.Результатом ефективних дій охоронців кордону стало виявлення в лісовому масиві неподалік Кам’янки Шацького району мікроавтобуса Mercedes Sprinter, яким двоє громадян України перевозили понад півсотні телячих туш. Жодних документів на м’ясопродукцію у них не було.Прикордонники поінформували про затримання Шацьке відділення Нацполіції, до якого також надіслали повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.Після прибуття до місця події представників Національної поліції та завершення огляду, автомобіль з вантажем у супроводі прикордонників відправили до відділу поліції.