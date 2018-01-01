Презентація міста та його «фішок»: у Луцьку запустили мапу громадських ініціатив

У Луцьку презентували мапу громадських ініціатив «LoginЛуцьк» - єдину платформу, де можна знайти інформацію про розваги, події, культуру, громадські об’єднання та інші віхи життя міста.Творча група презентувала проект 4 січня.На інтернет-платформі на кожен лучанин та гість міста зможе знайти існуючі в Луцьку некомерційні громадські ініціативи та місця, де відбуваються цікаві дійства.Ідейні натхненники проектутарозповіли, що ідея його реалізувати народилася ще у березні минулого року. У рамках реалізації проекту для студентів, в активісток з’явилася ідея навчити їх жити активним громадським життям. Відтак, останнім етапом мав стати сайт, де можна знайти інформацію про цікаві події та локації у місті. Проте згодом вирішили не обмежуватися студентським колом, а подарувати таку можливість для всіх містян.Співорганізаторзауважила, що 4 роки прожила в Польщі та коли повернулася до Луцька, зрозуміла, що немає сайту чи платформи, де можна переглянути про цікаві події, відбуваються у місті. Відтак, основна ідея проекту – аби звичайна людина, яка не сидять у соцмережах та приїхала до міста, мала можливість знайти на 1 платформі інформацію про розваги, громадські організації, парки, клуби, спортивні заклади тощо.За словами розробника сайту, «фішками» сайту є можливість знайти заходи та події кожної категорії окремо.На головній сторінці відображається карта із маркерами, які унікальні для різних категорій. Тож вибираючи певний розділ, наприклад «Волонтерство», відображаються заходи та локації цієї теми. Окрім того, натискаючи на маркер будь-якої локації, можна переглянути й детальну інформацію про захід чи акцію. Скориставшись функцією «Розрахувати маршрут» можна побачити детальний шлях, як дістатися до потрібної локації.Знайти на сайті можна не лише місця, а й події – це, зокрема, дозволить популяризувати різні заходи та спростить можливість пошуку цікавих дійств у місті. Рухаючись нижче по головній сторінці можна знайти цікавинки про Луцьк, а ще далі є можливість долучитися до творення сайту - додати обєднання та інформацію про нього, можна додати подію.Організатори наголошують, що аби проект щоразу ставав кращим, треба повідомляти про незручності, помилки, чи просто якщо у вас виникли ідеї – написати організаторам через зворотній зв'язок. Окрім того, громадські організації закликають долучатися та додавати на сайт інформацію, аби зробити його якнайповнішим.Надалі платформу планують популяризувати.«Якість стане найкращою рекламою для проекту», - підсумував Волочай.