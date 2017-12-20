Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла

У жахливій дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 3 січня на вулиці Рівненській в Луцьку, загинули 2 людини, а не одна, як повідомлялосмя раніше.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Автопригодаввечері, майже о 22:0. За кермом автомобіля «OPEL Omega» перебував 23-річний житель обласного центру. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу із відбійником.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє 24-рінчих пасажирів автомобіля. Водія госпіталізували до відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.