Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла
Сьогодні, 12:15
У жахливій дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 3 січня на вулиці Рівненській в Луцьку, загинули 2 людини, а не одна, як повідомлялосмя раніше.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Автопригода сталася ввечері, майже о 22:0. За кермом автомобіля «OPEL Omega» перебував 23-річний житель обласного центру. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу із відбійником.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє 24-рінчих пасажирів автомобіля. Водія госпіталізували до відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Автопригода сталася ввечері, майже о 22:0. За кермом автомобіля «OPEL Omega» перебував 23-річний житель обласного центру. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу із відбійником.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє 24-рінчих пасажирів автомобіля. Водія госпіталізували до відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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который подрезал и сбежал, почему уже его не вписали ?