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Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла

Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла
У жахливій дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 3 січня на вулиці Рівненській в Луцьку, загинули 2 людини, а не одна, як повідомлялосмя раніше.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

Автопригода сталася ввечері, майже о 22:0. За кермом автомобіля «OPEL Omega» перебував 23-річний житель обласного центру. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу із відбійником.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє 24-рінчих пасажирів автомобіля. Водія госпіталізували до відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.

Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.


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Теги: сміття, Луцьк
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Коментарі 1
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А где второй автомобиль?
который подрезал и сбежал, почему уже его не вписали ?
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