Київський театр влаштував свято для луцької малечі





Свято, яке відвідало більше сотні дітей і батьків, відбулося 3 січня, - пише



У фойє глядачів зустрічали веселі казкові герої, з якими діти спілкувались, грали і отримували призи за активну участь у конкурсах. В залі ж решта героїв влаштовували цілу виставу.



Під час виступу кожен глядач був учасником того, що відбувається на сцені. Діти слухали, як стукає їх серце, рятували час і чарівну скриню, яку викрала Баба Яга з пані Мерзлотою. Також спілкувалися з різними казковими героями, наприклад: Міккі Маусом, Джином, Майком Вазовскі і феєю бажань Мріяною.



Після поверненні скрині діти покликали Діда Мороза з Снігуронькою і засвітили головну ялинку.



Організатори стверджують, що завдяки цій виставі дитина зрозуміє, що заради здійснення мрії не потрібно сумніватися, а сміливо долати будь-які перешкоди і впевнено йти до мети.



Режисер театру, яка грала роль Ялинки-веселинки і Феї бажань, стверджує, що всі актори є професіоналами, а також дуже активними людьми, котрі готові імпровізувати і спілкуватися з дітьми.



Після вистави всі охочі могли зробити фото з Дідом Морозом і Снігуронькою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше до Луцька завітав київський театр з інтерактивною шоу-виставою для дітей «Чарівна скриня бажань».Свято, яке відвідало більше сотні дітей і батьків, відбулося 3 січня, - пише Перший У фойє глядачів зустрічали веселі казкові герої, з якими діти спілкувались, грали і отримували призи за активну участь у конкурсах. В залі ж решта героїв влаштовували цілу виставу.Під час виступу кожен глядач був учасником того, що відбувається на сцені. Діти слухали, як стукає їх серце, рятували час і чарівну скриню, яку викрала Баба Яга з пані Мерзлотою. Також спілкувалися з різними казковими героями, наприклад: Міккі Маусом, Джином, Майком Вазовскі і феєю бажань Мріяною.Після поверненні скрині діти покликали Діда Мороза з Снігуронькою і засвітили головну ялинку.Організатори стверджують, що завдяки цій виставі дитина зрозуміє, що заради здійснення мрії не потрібно сумніватися, а сміливо долати будь-які перешкоди і впевнено йти до мети.Режисер театру, яка грала роль Ялинки-веселинки і Феї бажань, стверджує, що всі актори є професіоналами, а також дуже активними людьми, котрі готові імпровізувати і спілкуватися з дітьми.Після вистави всі охочі могли зробити фото з Дідом Морозом і Снігуронькою.

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