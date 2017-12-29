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Київський театр влаштував свято для луцької малечі

Київський театр влаштував свято для луцької малечі
Вперше до Луцька завітав київський театр з інтерактивною шоу-виставою для дітей «Чарівна скриня бажань».

Свято, яке відвідало більше сотні дітей і батьків, відбулося 3 січня, - пише Перший.

У фойє глядачів зустрічали веселі казкові герої, з якими діти спілкувались, грали і отримували призи за активну участь у конкурсах. В залі ж решта героїв влаштовували цілу виставу.

Під час виступу кожен глядач був учасником того, що відбувається на сцені. Діти слухали, як стукає їх серце, рятували час і чарівну скриню, яку викрала Баба Яга з пані Мерзлотою. Також спілкувалися з різними казковими героями, наприклад: Міккі Маусом, Джином, Майком Вазовскі і феєю бажань Мріяною.

Після поверненні скрині діти покликали Діда Мороза з Снігуронькою і засвітили головну ялинку.

Організатори стверджують, що завдяки цій виставі дитина зрозуміє, що заради здійснення мрії не потрібно сумніватися, а сміливо долати будь-які перешкоди і впевнено йти до мети.

Режисер театру, яка грала роль Ялинки-веселинки і Феї бажань, стверджує, що всі актори є професіоналами, а також дуже активними людьми, котрі готові імпровізувати і спілкуватися з дітьми.

Після вистави всі охочі могли зробити фото з Дідом Морозом і Снігуронькою.


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Теги: свято, діти, відпочинок, Луцьк
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