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Держава боргує волинським тепловикам за субсидії сотні мільйонів

Держава боргує волинським тепловикам за субсидії сотні мільйонів
Держава досі не відшкодувала теплопостачальним організаціям Волині майже 400 мільйонів гривень за надані субсидії і пільги, нараховані мешканцям за послуги.

Це сума на 1 грудня, - повідомляє ВРД НСТУ.

У січні під час нарахувань за останній місяць 2017 року додасться стільки ж, каже директор департаменту соцзахисту облдержадміністрації Оксана Гобод. Загальний борг становитиме 800 мільйонів.

На отримувачах субсидій невідшкодовані компенсації перед теплопостачальними підприємствами не позначаться, каже Оксана Гобод. Не зміниться і порядок призначення цього виду державних допомог. В області наразі субсидії отримують більше 200 тисяч осіб.



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Теги: субсидії, Волинь
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