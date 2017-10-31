вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства

На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
Упродовж минулого року фахівці управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області проведено 61 перевірку, під час якої виявили низку порушень.

Про це повідомили в прес-службі ДАБІ України.

Упродовж 2017 року спеціалісти ДАБІ на Волині провели 61 перевірку діяльності уповноважених органів з питань архітектури та містобудування. Зокрема 10 планових та 51 позапланову.

Під час заходів нагляду посадові особи управління виявили низку порушень містобудівного законодавства.

За результатами перевірок надано 37 приписів та прийнято 136 рішень щодо виданих уповноваженими органами документів. Зокрема, скасовано дію 62 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 20 будівельних паспортів та 3 паспортів прив’язки тимчасової споруди. Дію ще 11 містобудівних умов та обмежень зупинено, так само як і 31 будівельного паспорта та 2 паспортів прив’язки.

Водночас, відновлено дію 7 рішень уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Волинської області.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
виявили, прозвітувалися. А чуваки убогі продовжують "брати і давати"! Слава відійотам.
Відповісти
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*
04 січень, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
04 січень, 20:00
На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37
Як працює в Луцьку єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля
04 січень, 19:13
Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51
Схожі новини
На Волині стартувало будівництво дороги до Адамчуків На Волині стартувало будівництво дороги до Адамчуків
31 жовтень, 2017, 09:55
Відновили фінансування будівництва шахти № 10 у Нововолинську Відновили фінансування будівництва шахти № 10 у Нововолинську
12 квітень, 2017, 20:23
На Волині збудують новий завод На Волині збудують новий завод
06 лютий, 2017, 11:45
«Волиньторф» оштрафували на півмільйона «Волиньторф» оштрафували на півмільйона
02 грудень, 2016, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«LoginЛуцьк»: У Луцьку запустили мапу громадських ініціатив
04 січень, 12:07
 1
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
04 січень, 10:20
 1
Волинська майстриня створює унікальні новорічні прикраси. ФОТО
04 січень, 06:28
 1
На волинській шахті відновили видобуток вугілля
Сьогодні, 01:17
 0
Муніципали «вправили мізки» підліткам, які підривали піротехніку
Сьогодні, 00:20
 0
Медіа
відео
1/8