На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37
Упродовж минулого року фахівці управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області проведено 61 перевірку, під час якої виявили низку порушень.
Про це повідомили в прес-службі ДАБІ України.
Упродовж 2017 року спеціалісти ДАБІ на Волині провели 61 перевірку діяльності уповноважених органів з питань архітектури та містобудування. Зокрема 10 планових та 51 позапланову.
Під час заходів нагляду посадові особи управління виявили низку порушень містобудівного законодавства.
За результатами перевірок надано 37 приписів та прийнято 136 рішень щодо виданих уповноваженими органами документів. Зокрема, скасовано дію 62 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 20 будівельних паспортів та 3 паспортів прив’язки тимчасової споруди. Дію ще 11 містобудівних умов та обмежень зупинено, так само як і 31 будівельного паспорта та 2 паспортів прив’язки.
Водночас, відновлено дію 7 рішень уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в прес-службі ДАБІ України.
Упродовж 2017 року спеціалісти ДАБІ на Волині провели 61 перевірку діяльності уповноважених органів з питань архітектури та містобудування. Зокрема 10 планових та 51 позапланову.
Під час заходів нагляду посадові особи управління виявили низку порушень містобудівного законодавства.
За результатами перевірок надано 37 приписів та прийнято 136 рішень щодо виданих уповноваженими органами документів. Зокрема, скасовано дію 62 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 20 будівельних паспортів та 3 паспортів прив’язки тимчасової споруди. Дію ще 11 містобудівних умов та обмежень зупинено, так само як і 31 будівельного паспорта та 2 паспортів прив’язки.
Водночас, відновлено дію 7 рішень уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
виявили, прозвітувалися. А чуваки убогі продовжують "брати і давати"! Слава відійотам.
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*
04 січень, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
04 січень, 20:00
На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37
Як працює в Луцьку єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля
04 січень, 19:13
Ще одній волинській лікарні можна допомогти через QR-код*
04 січень, 18:51