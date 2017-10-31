На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства

Упродовж минулого року фахівці управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області проведено 61 перевірку, під час якої виявили низку порушень.Про це повідомили в прес-службі ДАБІ України.Упродовж 2017 року спеціалісти ДАБІ на Волині провели 61 перевірку діяльності уповноважених органів з питань архітектури та містобудування. Зокрема 10 планових та 51 позапланову.Під час заходів нагляду посадові особи управління виявили низку порушень містобудівного законодавства.За результатами перевірок надано 37 приписів та прийнято 136 рішень щодо виданих уповноваженими органами документів. Зокрема, скасовано дію 62 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, 20 будівельних паспортів та 3 паспортів прив’язки тимчасової споруди. Дію ще 11 містобудівних умов та обмежень зупинено, так само як і 31 будівельного паспорта та 2 паспортів прив’язки.Водночас, відновлено дію 7 рішень уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Волинської області.