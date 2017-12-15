Як працює в Луцьку єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля





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Так, 4 січня відзначають день народження відомого на весь світ Луї Брайля - винахідника універсального алфавіту для незрячих. Багато років поспіль придуманий ним шрифт дає можливість людям з вадами зору читати, вчитися та працювати.



Саме в Луцьку працює єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля - Braille Studio. Скоро виповниться 2 роки, як вона почала свою роботу в обласному центрі Волині, а книжки, видані тут, - читають по всій Україні.



«Про шрифт Брайля і його творця, а також про інші спроби винайдення писемності для людей з глибокими порушеннями зору можна прочитати у нещодавно виданій Braille Studio інклюзивній книзі BRAILLEBOOK. Це науково-популярне видання для широкого загалу, надруковане шрифтом Брайля та плоскодрукованим шрифтом, тобто — доступне для всіх. На жаль, доступне за формою і змістом, але наклад дуже мізерний — на сьогодні це лише п’ять книг для вінницької, луцької, львівської та рівненської бібліотек України», - розповів координатор проекту Віталій Ткачук.



За його словами, видання підготовлене в межах програми «Активні громадяни» Британської Ради в Україні за сприяння ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та надруковане студією друку шрифтом Брайля Braille Studio.



«Попит на таку продукцію є, бо суспільство прагне дізнаватися про щось цікаве, таємниче, незвідане, знання та бажання ділитися такою інформацією з людством — є також, а от коштів зазвичай бракує», - розповідає Віталій Ткачук.



У команди ініціаторів у найближчих планах – відкрити ще одне відділення, але вже у Києві. Як розповів Першому координатор проекту Віталій Ткачук, відділення луцької студії друку шрифту Брайля у Києві вже фактично сформовано.



«Ми плануємо купити ще мінімум 2 принтери. Один - це «ІндексБрайльБокс» плануємо купити спільно з банком «ПУМБ», який є нашим партнером. На це потрібно майже 20 тисяч євро. А другий вже плануємо закупити для луцької студії. Це обладнання коштує десь 110-120 тисяч гривень. Дякувати Богу, що в нас є хороші спонсори та маємо підтримку. Так, нардеп Сергій Мартиняк і Фонд «Європейський вектор» виділили нам 50 тисяч гривень на закупівлю обладнання. Також нас підтримують інші спонсори. А Луцька міська рада – єдина в Україні, хто погодився виділити бюджетне фінансування на підтримку цього проекту», - розповів Віталій Ткачук.



За його словами, книжки, які видало Braille Studio, є кращими на українському ринку. Адже команда працює не лише над самим текстом, а й над оздобленням, палітуркою, кріпленням. Аби книги привертали увагу і радували свого читача.



«Шрифт Брайля для мене – це можливість ходити в школу, вчитись читати і писати, як звичайна людина. І є великою спекуляцією, коли людина втрачає зір і каже: «Мені цей шрифт Брайля непотрібний, бо я буду читати і писати на комп’ютері». Але це не так, це спекуляція. Бо шрифт Брайля – це для незрячих як ковток води. Якщо ти не знаєш шрифт Брайля – то ти є просто безграмотним. Дивно чути такі абсурдні речі. Якби я не був вчителем історії, я певно теж користувався ним значно менше. Але я б ніколи не говорив, що він не потрібен. Бо завтра, якщо розрядиться телефон, зламається комп’ютер чи ноутбук, в мене знову виникне потреба користуватися шрифтом Брайля. Саме для цього ми почали видавати книги і активно популяризувати книги шрифтом Брайля серед людей з вадами зору», - переконаний Віталій Ткачук.



Він розповів, що в інклюзивній книзі BRAILLEBOOK, автором якої є відомий та унікальний педагог, професійний брайліст Анна Серпутько, показано й інші шрифти, які пропонувались незрячим ще до винайдення Луї Брайлем крапкового алфавіту.



«На сьогодні шрифт Брайля використовується у всьому світі. Ним позначають не тільки букви, але й цифри, ноти, математичні формули а також технічні символи. Завдяки своїй універсальності, систему використовують люди різного віку на різних мовах світу і на кирилиці, і на латиниці. Є навіть символи в шрифті Брайля, які позначають китайські ієрогліфи. Це шеститочкові комбінації, які можна читати. На відміну від звичайного письма, шрифт Брайля складається з більшої кількості символів. Їх аж 63», – розповіла Анна Серпутько.



Раніше незрячим пропонували використовувати й інші шрифти, однак саме шрифт Брайля виявився найбільш універсальним.

«Це були і шрифти Лезюера, Клейна, Муна. Але вони були недосконалі і незрячій людині було значно важче по них орієнтуватись. А шрифт Брайля став більш підходящим – він універсальний для незрячих. І хоч він був винайдений ще в ХІХ столітті – він актуальний і зараз. Якщо людина вважає себе грамотною, то вона буде вчити шрифт Брайля. Його потрібно знати хоча б для того, аби незряча людина могла прочитати назву ліків на упаковці і випити те, що треба», - переконаний Віталій Ткачук.



Наразі Braille Studio за кошти Луцької міської ради надрукувала ще 10 примірників BRAILLEBOOK виключно для Луцька.



«Шрифту Брайля конче потрібен глобальний промоушен, проведення безлічі піар-акцій, реалізації привабливих ідей не лише в Україні чи на будь-якій окремо взятій території, а на всіх без винятку континентах, у різних сферах життя для того, щоб світ природно ставав інклюзивним, а люди у ньому сприймалися рівними», – розповідає у статті «Цілий світ у гармонії крапок» автор інклюзивної книги BRAILLEBOOK, тифлопедагог Анна Серпутько.



Нещодавно «Braille Studio» підгодувала до зимових свят збірочку оповідань для діток молодшого і середнього шкільного віку «Прийди до нас, Миколаю».



Дещо раніше вийшли туристичний путівник «Луцьк. Прогулянки містом», пам’ятка про права затриманого, книга «Волонтери. Мобілізація добра», тижневик «Сім’я і дім», а також кілька меню для кафе.



Разом з тим, у рамках проекту «Почути» вийшла друкована версія з перекладом шрифту Брайля. Артбук «Почути» це багатомовна збірка віршів сучасних українських поетів: 24 поети, 300 примірників. А вже найближчим часом вийде книга авторки Катерини Мацьків «Країна Ніландія теж надрукована шрифтом Брайля.



Braille Studio – це волонтерський проект, спрямований на забезпечення доступу до інформації людей з порушеннями зору через створення книг та інших матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.



Над проектом працює нечисленна команда однодумців: координатори – Віталій Ткачук та Юлія Сачук, від Волинської обласної друкарні – Іван Синюк; редактор – Анна Серпутько, друкар – Олександр Мельник.







Підтримати проект можна, перерахувавши кошти за реквізитами:



ВОО ВГО «Генерація успішної дії» ЄДРПОУ 37004147 Р-р 26008055511197 МФО 303440 у Волинській філії ПАТ КБ «Приватбанк».



Контакти для бажаючих замовити друк книжок чи іншої поліграфічної продукції: www.facebook.com/BrailleStudio.ua.



Тел. 050-223-22-64.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова волинського осередку Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та координатор студії друку шрифтом Брайля «Braille Studio» Віталій Ткачук розповів, які можливості відкриває перед незрячими вміння читати шрифт Брайля. Він переконаний, що це велика перспектива для назрячих бути освіченими.Про це пише Перший Так, 4 січня відзначають день народження відомого на весь світ Луї Брайля - винахідника універсального алфавіту для незрячих. Багато років поспіль придуманий ним шрифт дає можливість людям з вадами зору читати, вчитися та працювати.Саме в Луцьку працює єдина в Україні студія друку шрифтом Брайля - Braille Studio. Скоро виповниться 2 роки, як вона почала свою роботу в обласному центрі Волині, а книжки, видані тут, - читають по всій Україні.«Про шрифт Брайля і його творця, а також про інші спроби винайдення писемності для людей з глибокими порушеннями зору можна прочитати у нещодавно виданій Braille Studio інклюзивній книзі BRAILLEBOOK. Це науково-популярне видання для широкого загалу, надруковане шрифтом Брайля та плоскодрукованим шрифтом, тобто — доступне для всіх. На жаль, доступне за формою і змістом, але наклад дуже мізерний — на сьогодні це лише п’ять книг для вінницької, луцької, львівської та рівненської бібліотек України», - розповів координатор проектуЗа його словами, видання підготовлене в межах програми «Активні громадяни» Британської Ради в Україні за сприяння ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та надруковане студією друку шрифтом Брайля Braille Studio.«Попит на таку продукцію є, бо суспільство прагне дізнаватися про щось цікаве, таємниче, незвідане, знання та бажання ділитися такою інформацією з людством — є також, а от коштів зазвичай бракує», - розповідає Віталій Ткачук.У команди ініціаторів у найближчих планах – відкрити ще одне відділення, але вже у Києві. Як розповів Першому координатор проекту Віталій Ткачук, відділення луцької студії друку шрифту Брайля у Києві вже фактично сформовано.«Ми плануємо купити ще мінімум 2 принтери. Один - це «ІндексБрайльБокс» плануємо купити спільно з банком «ПУМБ», який є нашим партнером. На це потрібно майже 20 тисяч євро. А другий вже плануємо закупити для луцької студії. Це обладнання коштує десь 110-120 тисяч гривень. Дякувати Богу, що в нас є хороші спонсори та маємо підтримку. Так, нардеп Сергій Мартиняк і Фонд «Європейський вектор» виділили нам 50 тисяч гривень на закупівлю обладнання. Також нас підтримують інші спонсори. А Луцька міська рада – єдина в Україні, хто погодився виділити бюджетне фінансування на підтримку цього проекту», - розповів Віталій Ткачук.За його словами, книжки, які видало Braille Studio, є кращими на українському ринку. Адже команда працює не лише над самим текстом, а й над оздобленням, палітуркою, кріпленням. Аби книги привертали увагу і радували свого читача.«Шрифт Брайля для мене – це можливість ходити в школу, вчитись читати і писати, як звичайна людина. І є великою спекуляцією, коли людина втрачає зір і каже: «Мені цей шрифт Брайля непотрібний, бо я буду читати і писати на комп’ютері». Але це не так, це спекуляція. Бо шрифт Брайля – це для незрячих як ковток води. Якщо ти не знаєш шрифт Брайля – то ти є просто безграмотним. Дивно чути такі абсурдні речі. Якби я не був вчителем історії, я певно теж користувався ним значно менше. Але я б ніколи не говорив, що він не потрібен. Бо завтра, якщо розрядиться телефон, зламається комп’ютер чи ноутбук, в мене знову виникне потреба користуватися шрифтом Брайля. Саме для цього ми почали видавати книги і активно популяризувати книги шрифтом Брайля серед людей з вадами зору», - переконаний Віталій Ткачук.Він розповів, що в інклюзивній книзі BRAILLEBOOK, автором якої є відомий та унікальний педагог, професійний брайліст, показано й інші шрифти, які пропонувались незрячим ще до винайдення Луї Брайлем крапкового алфавіту.«На сьогодні шрифт Брайля використовується у всьому світі. Ним позначають не тільки букви, але й цифри, ноти, математичні формули а також технічні символи. Завдяки своїй універсальності, систему використовують люди різного віку на різних мовах світу і на кирилиці, і на латиниці. Є навіть символи в шрифті Брайля, які позначають китайські ієрогліфи. Це шеститочкові комбінації, які можна читати. На відміну від звичайного письма, шрифт Брайля складається з більшої кількості символів. Їх аж 63», – розповіла Анна Серпутько.Раніше незрячим пропонували використовувати й інші шрифти, однак саме шрифт Брайля виявився найбільш універсальним.«Це були і шрифти Лезюера, Клейна, Муна. Але вони були недосконалі і незрячій людині було значно важче по них орієнтуватись. А шрифт Брайля став більш підходящим – він універсальний для незрячих. І хоч він був винайдений ще в ХІХ столітті – він актуальний і зараз. Якщо людина вважає себе грамотною, то вона буде вчити шрифт Брайля. Його потрібно знати хоча б для того, аби незряча людина могла прочитати назву ліків на упаковці і випити те, що треба», - переконаний Віталій Ткачук.Наразі Braille Studio за кошти Луцької міської ради надрукувала ще 10 примірників BRAILLEBOOK виключно для Луцька.«Шрифту Брайля конче потрібен глобальний промоушен, проведення безлічі піар-акцій, реалізації привабливих ідей не лише в Україні чи на будь-якій окремо взятій території, а на всіх без винятку континентах, у різних сферах життя для того, щоб світ природно ставав інклюзивним, а люди у ньому сприймалися рівними», – розповідає у статті «Цілий світ у гармонії крапок» автор інклюзивної книги BRAILLEBOOK, тифлопедагог Анна Серпутько.Нещодавно «Braille Studio» підгодувала до зимових свят збірочку оповідань для діток молодшого і середнього шкільного віку «Прийди до нас, Миколаю».Дещо раніше вийшли туристичний путівник «Луцьк. Прогулянки містом», пам’ятка про права затриманого, книга «Волонтери. Мобілізація добра», тижневик «Сім’я і дім», а також кілька меню для кафе.Разом з тим, у рамках проекту «Почути» вийшла друкована версія з перекладом шрифту Брайля. Артбук «Почути» це багатомовна збірка віршів сучасних українських поетів: 24 поети, 300 примірників. А вже найближчим часом вийде книга авторки«Країна Ніландія теж надрукована шрифтом Брайля.Braille Studio – це волонтерський проект, спрямований на забезпечення доступу до інформації людей з порушеннями зору через створення книг та інших матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.Над проектом працює нечисленна команда однодумців: координатори – Віталій Ткачук та, від Волинської обласної друкарні –; редактор – Анна Серпутько, друкар –Підтримати проект можна, перерахувавши кошти за реквізитами:ВОО ВГО «Генерація успішної дії» ЄДРПОУ 37004147 Р-р 26008055511197 МФО 303440 у Волинській філії ПАТ КБ «Приватбанк».Контакти для бажаючих замовити друк книжок чи іншої поліграфічної продукції: www.facebook.com/BrailleStudio.ua.Тел. 050-223-22-64.

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