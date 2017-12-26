Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
04 січень, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом.
Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень підніметься до +4…+5. Вітер південний і південно-західний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом.
Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень підніметься до +4…+5. Вітер південний і південно-західний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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