Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом.



Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень підніметься до +4…+5. Вітер південний і південно-західний, 4-7 м/с.



До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом.Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень підніметься до +4…+5. Вітер південний і південно-західний, 4-7 м/с.До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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