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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом.

Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень підніметься до +4…+5. Вітер південний і південно-західний, 4-7 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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