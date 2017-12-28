Волинь на лісах заробила чверть мільярда

Протягом 2017 року підприємства лісової галузі Волині сплатили до бюджетів усіх рівнів 248,6 мільйона гривень. Показник вдалося втримати на рівні минулого року.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Зокрема із цієї суми до зведеного бюджету надійшло 182,6 мільйона гривень, 66 мільйонів гривень становить сплата єдиного соціального внеску.Крім постійної підтримки, що реалізовується у співпраці з волонтерами, лісівники Волині направили на потреби захисників нашої держави 4,7 мільйона гривень у вигляді військового збору.30% лісова галузь області спрямувала на розвиток місцевих громад, а це загалом – 54,5 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб. Цей показник свідчить про зростання рівня заробітної плати.Сплата податку на додану вартість за 2017 рік становить 36,7 мільйона гривень, податку на прибуток нараховано обсягом 6,3 мільйона гривень. Безпосередньо галузевий податок – рентна плата за використання лісових ресурсів, яка також значною мірою надходить у місцеві бюджети, становить 19,7 мільйона гривень. Загалом рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у Державний бюджет надійшло 38,5 мільйона гривень.