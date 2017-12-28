Біля ринку в центрі Луцька знайшли непритомних чоловіків

Чоловіків у стані дуже сильного алкогольного сп’яніння виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька поблизу центрального ринку.Один з них лежав без свідомості в багнюці на розі вулиць Замкової та Глушець. Інший – на вулиці Замковій, - йдеться в повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.Товариші по чарці не реагували на звернення людей, які проходили поруч та звертались до них, пропонуючи допомогу.Муніципали викликали медиків, які в кареті швидкої допомоги повезли їх на процедури протверезіння.