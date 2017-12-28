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Біля ринку в центрі Луцька знайшли непритомних чоловіків

Біля ринку в центрі Луцька знайшли непритомних чоловіків
Чоловіків у стані дуже сильного алкогольного сп’яніння виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька поблизу центрального ринку.

Один з них лежав без свідомості в багнюці на розі вулиць Замкової та Глушець. Інший – на вулиці Замковій, - йдеться в повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Товариші по чарці не реагували на звернення людей, які проходили поруч та звертались до них, пропонуючи допомогу.

Муніципали викликали медиків, які в кареті швидкої допомоги повезли їх на процедури протверезіння.

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Теги: муніципали, Луцьк
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