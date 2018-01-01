Патрульні знайшли водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік

Патрульні розшукали і притягнули до відповідальності водія, який пошкодив дорожнє майно у Луцьку.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Екіпаж патрульних сьогодні близько 12:00 отримав інформацію про пошкодження дорожнього знака і бруківки на кільці між вулицями Шевченка і Набережною.При обстеженні території полісмени виявили відірваний номерний знак та уламки транспортного засобу. Поруч ходив невідомий чоловік, який на питання інспекторів таки повідомив, що знає, де проживає водій.Прибувши на вулицю Шота Руставеллі, правоохоронці виявили там 36-річного чоловіка, який розповів, що це він вчинив автопригоду на кільці близько 03:00 та поїхав після цього додому. Також, вже після події, вранці, він нібито вживав алкоголь разом зі своїм родичем, якого виявили патрульні на місці події.Звісно, в таку розповідь охоронці порядку не повірили, адже станом на ранок 4 січня дорожнє майно пошкоджене ще не було.Особу освідували: норма алкоголю була перевищена майже в 7 разів (1, 36 проміле).На водія оформили 4 протоколи: за вчинення ДТП, залишення місця ДТП, пошкодження дорожніх споруд, вживання алкоголю після вчинення ДТП (ч.4 ст.130 КУпАП).Міру покарання визначить суд, куди направлять усі матеріали справи.