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Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині

Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині
Волинянин Дмитро Багнюк, тіло якого знайшли на околиці Любешова, помер внаслідок переохолодження.

Таким є попередній висновок судмедекспертів, - повідомили у СК ГУНП в області.

На околиці селища Любешів 4 січня виявили тіло 27-річного жителя райцентру Дмитра Багнюка, котрого поліція розшукувала як безвісти зниклого.

На місце події виїхали керівники волинської поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські під час зовнішнього огляду не виявили явних ознак насильницької смерті чоловіка. З метою встановлення причини смерті тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. В одязі розшукуваного знайшли його особисті речі.

За попереднім висновком судмедекспертизи смерть чоловіка настала внаслідок переохолодження.


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Теги: смерть, Волинь
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