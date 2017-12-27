Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині

Дмитро Багнюк, тіло якого знайшли на околиці Любешова, помер внаслідок переохолодження.



Таким є попередній висновок судмедекспертів, - повідомили у СК ГУНП в області.



На околиці селища Любешів 4 січня виявили тіло 27-річного жителя райцентру Дмитра Багнюка, котрого поліція розшукувала як безвісти зниклого.



На місце події виїхали керівники волинської поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські під час зовнішнього огляду не виявили явних ознак насильницької смерті чоловіка. З метою встановлення причини смерті тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. В одязі розшукуваного знайшли його особисті речі.



За попереднім висновком судмедекспертизи смерть чоловіка настала внаслідок переохолодження.





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