На волинській шахті відновили видобуток вугілля
Сьогодні, 01:17
Шахта №9 «Нововолинська» держпідприємства «Волиньвугілля» відновила роботу.
Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, після того, як гірники припинили видобувати вугілля через «відсутність зубців на комбайн», необхідне обладнання оперативно було знайдено. Але, як повідомив голова тамтешньої первинки НПГУ Василь Гура, як довго працюватиме шахта №9 «Нововолинська», ніхто сказати не береться.
«Вчора я вже згадував про нетривалу телефонну розмову Василя Гури з міністром Ігорем Насаликом, який сказав Василю: «Не треба мені телефонувати і турбувати. Я розмовлятиму лише з керівництвом підприємства», - стверджує Волинець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, після того, як гірники припинили видобувати вугілля через «відсутність зубців на комбайн», необхідне обладнання оперативно було знайдено. Але, як повідомив голова тамтешньої первинки НПГУ Василь Гура, як довго працюватиме шахта №9 «Нововолинська», ніхто сказати не береться.
«Вчора я вже згадував про нетривалу телефонну розмову Василя Гури з міністром Ігорем Насаликом, який сказав Василю: «Не треба мені телефонувати і турбувати. Я розмовлятиму лише з керівництвом підприємства», - стверджує Волинець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На волинській шахті відновили видобуток вугілля
Сьогодні, 01:17
Муніципали «вправили мізки» підліткам, які підривали піротехніку
Сьогодні, 00:20
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині
04 січень, 23:09