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На волинській шахті відновили видобуток вугілля

На волинській шахті відновили видобуток вугілля
Шахта №9 «Нововолинська» держпідприємства «Волиньвугілля» відновила роботу.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, після того, як гірники припинили видобувати вугілля через «відсутність зубців на комбайн», необхідне обладнання оперативно було знайдено. Але, як повідомив голова тамтешньої первинки НПГУ Василь Гура, як довго працюватиме шахта №9 «Нововолинська», ніхто сказати не береться.

«Вчора я вже згадував про нетривалу телефонну розмову Василя Гури з міністром Ігорем Насаликом, який сказав Василю: «Не треба мені телефонувати і турбувати. Я розмовлятиму лише з керівництвом підприємства», - стверджує Волинець.


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Теги: шахта, Волинь
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