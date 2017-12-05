На волинській шахті відновили видобуток вугілля

Шахта №9 «Нововолинська» держпідприємства «Волиньвугілля» відновила роботу.Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників УкраїниЗа його словами, після того, як гірникичерез «відсутність зубців на комбайн», необхідне обладнання оперативно було знайдено. Але, як повідомив голова тамтешньої первинки НПГУ, як довго працюватиме шахта №9 «Нововолинська», ніхто сказати не береться.«Вчора я вже згадував про нетривалу телефонну розмову Василя Гури з міністром, який сказав Василю: «Не треба мені телефонувати і турбувати. Я розмовлятиму лише з керівництвом підприємства», - стверджує Волинець.