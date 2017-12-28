Муніципали «вправили мізки» підліткам, які підривали піротехніку
Сьогодні, 00:20
Муніципали виявили неповнолітніх, які підривали піротехнічні засоби у луцьких парках.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Інспектори відділу групи швидкого реагування провели виховну профілактичну бесіду з неповнолітніми особами, які підривали піротехнічні засоби в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та парку ім. 900-річчя Луцька.
Нагадаємо, що рішенням Луцької міської ради, в місті заборонено використовувати феєрверки, салюти та петарди у період святкування Нового року до моменту завершення антитерористичної операції на Сході України.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Інспектори відділу групи швидкого реагування провели виховну профілактичну бесіду з неповнолітніми особами, які підривали піротехнічні засоби в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та парку ім. 900-річчя Луцька.
Нагадаємо, що рішенням Луцької міської ради, в місті заборонено використовувати феєрверки, салюти та петарди у період святкування Нового року до моменту завершення антитерористичної операції на Сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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