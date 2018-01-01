Занесло на повороті: внаслідок аварії в Луцьку шпиталізували жінку
Сьогодні, 09:41
На вулиці Чорновола поблизу ковзанки «Снігова королева» у Луцьку сьогодні, 5 січня, вранці сталася ДТП.
Про це повідомляють Волинські новини.
На повороті зіткнулися два автомобілі, які рухалися в протилежному напрямку. Зі слів очевидців, на дорозі була ожеледиця, і авто занесло на повороті.
Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, водій ВАЗ не врахував погодні умови, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai . Внаслідок зіткнення пасажирка Hyundai (1982 р.н.) вдарилася головою. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні.
На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляють Волинські новини.
На повороті зіткнулися два автомобілі, які рухалися в протилежному напрямку. Зі слів очевидців, на дорозі була ожеледиця, і авто занесло на повороті.
Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, водій ВАЗ не врахував погодні умови, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai . Внаслідок зіткнення пасажирка Hyundai (1982 р.н.) вдарилася головою. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні.
На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу.
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