Занесло на повороті: внаслідок аварії в Луцьку шпиталізували жінку





Про це повідомляють



На повороті зіткнулися два автомобілі, які рухалися в протилежному напрямку. Зі слів очевидців, на дорозі була ожеледиця, і авто занесло на повороті.



Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, водій ВАЗ не врахував погодні умови, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai . Внаслідок зіткнення пасажирка Hyundai (1982 р.н.) вдарилася головою. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні.



На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Чорновола поблизу ковзанки «Снігова королева» у Луцьку сьогодні, 5 січня, вранці сталася ДТП.Про це повідомляють Волинські новини На повороті зіткнулися два автомобілі, які рухалися в протилежному напрямку. Зі слів очевидців, на дорозі була ожеледиця, і авто занесло на повороті.Як розповіла речниця патрульної поліції Волині, водій ВАЗ не врахував погодні умови, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai . Внаслідок зіткнення пасажирка Hyundai (1982 р.н.) вдарилася головою. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні.На місце аварії викликали слідчо-оперативну групу.

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