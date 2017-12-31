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На Волині збирають гроші на лікування дитини

На Волині збирають гроші на лікування дитини
На лікування 13-річного волинянина Назара Балика потрібно зібрати близько 100 тисяч доларів.

Про це пише газета Нове життя.

Назар Балик проживає разом із мамою Наталією Іванівною в селі В’язівне Любешівського району. Лікарі київської держустанови «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» 3 квітня 2017 року визначили основний діагноз хлопчика: «Дилятаційна кардіоміопатія. Некомпактний міокард лівого шлуночка. Виражена тристулкова недостатність. Початкова легенева гіпертензія. Ексудативний перикардит. NIHA ІІІ. СН ІІ Б ст.»

Назар спостерігається в цій медустанові від 2014 року. Погіршення загального стану відмічається протягом останніх місяців. Через це навчається індивідуально.

Важливо, що двоюрідний брат Назара по материнській лінії три роки тому помер після трансплантації серця, яка проводилася через такий діагноз. З цієї ж причини торік померла і сестра-близнючка мами Назара.

На Волині збирають гроші на лікування дитини
Незважаючи на інтенсивну терапію, що проводиться, стан хлопчика залишається важким. Тож вердикт лікарів наступний: зважаючи на резистентність до інтенсивної терапії серцевої недостатності, пацієнту показана трансплантація серця.

Рекомендовані країни – Білорусь та Індія.

Орієнтовна вартість лікування за кордоном – 100 тисяч доларів.

Таких коштів у мами Наталії Балик, котра сама виховує єдиного сина, нема. Розраховувати на державну допомогу не може, адже їй пояснили, що через війну в країні черги чекають на фінансову допомогу пацієнти ще з 2016 року.

Реквізити безготівкового поповнення платіжних карток:

Отримувач: ПриватБанк
Назва банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570
В призначенні платежу необхідно вказати:
Призначення платежу: допомога Балику Назару.
Для поповнення на карту № 5168742606452385 (на ім’я Наталії Іванівни Балик).

Контактний телефон мами Наталії Іванівни Балик – 099-3672927.


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Теги: благодійність
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