Митниця похвалилася сотнями мільйонів гривень на волинські дороги
Сьогодні, 10:27
На розвиток дорожньої інфраструктури за підсумками 2017 року Волинська митниця ДФС спрямувала 770 мільйонів гривень.
Про це інформує ДФС України.
А загалом завдяки перевиконанню індикативів із забезпечення митних надходжень до бюджету за 2017 рік у рамках митного експерименту на розвиток дорожньої інфраструктури має бути направлено 12,3 мільярда гривень.
Зокрема, за результатами минулого року серед лідерів по перерахуванню коштів на реконструкцію доріг - Одеська митниця, яка спрямувала 2,35 мільярда гривень, Київська – 1,9 мільярда, Львівська – 1,1 мільярда, Київська міська – 1 мільярд та Донецька митниця – 1 мільярд.
Експеримент щодо направлення на розбудову доріг коштів, які надходять завдяки перевиконанню митницями ДФС індикативних показників із забезпечення митних платежів до бюджету, подовжено й на 2018 рік.
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Про це інформує ДФС України.
А загалом завдяки перевиконанню індикативів із забезпечення митних надходжень до бюджету за 2017 рік у рамках митного експерименту на розвиток дорожньої інфраструктури має бути направлено 12,3 мільярда гривень.
Зокрема, за результатами минулого року серед лідерів по перерахуванню коштів на реконструкцію доріг - Одеська митниця, яка спрямувала 2,35 мільярда гривень, Київська – 1,9 мільярда, Львівська – 1,1 мільярда, Київська міська – 1 мільярд та Донецька митниця – 1 мільярд.
Експеримент щодо направлення на розбудову доріг коштів, які надходять завдяки перевиконанню митницями ДФС індикативних показників із забезпечення митних платежів до бюджету, подовжено й на 2018 рік.
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Коментарі 1
Що хвалитись, якщо дороги які були жахливі, такі і залишились.
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