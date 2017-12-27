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Митниця похвалилася сотнями мільйонів гривень на волинські дороги

Митниця похвалилася сотнями мільйонів гривень на волинські дороги
На розвиток дорожньої інфраструктури за підсумками 2017 року Волинська митниця ДФС спрямувала 770 мільйонів гривень.

Про це інформує ДФС України.

А загалом завдяки перевиконанню індикативів із забезпечення митних надходжень до бюджету за 2017 рік у рамках митного експерименту на розвиток дорожньої інфраструктури має бути направлено 12,3 мільярда гривень.

Зокрема, за результатами минулого року серед лідерів по перерахуванню коштів на реконструкцію доріг - Одеська митниця, яка спрямувала 2,35 мільярда гривень, Київська – 1,9 мільярда, Львівська – 1,1 мільярда, Київська міська – 1 мільярд та Донецька митниця – 1 мільярд.

Експеримент щодо направлення на розбудову доріг коштів, які надходять завдяки перевиконанню митницями ДФС індикативних показників із забезпечення митних платежів до бюджету, подовжено й на 2018 рік.

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Теги: ремонт, дорога
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Коментарі 1
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Що хвалитись, якщо дороги які були жахливі, такі і залишились.
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