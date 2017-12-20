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Луцький двір перетворився на сміттєзвалище

Луцький двір перетворився на сміттєзвалище
Лучанка Ольга Юревич заявила, що її двір потопає у смітті. Натомість комунальники бездіяльні.

Про це пише Волинь24.

«Я вже втомилась писати у Facebook, щоб прибрали сміття. За що ми платимо гроші? Це вже занадто. Дивує, що інші мешканці будинку мовчать. Сміття дедалі більше і схоже скоро воно розповзеться на весь двір. Скоро захлинемося тим сміттям», - обурюється вона.

Лучанка виклала фото переповнених контейнерів на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Таку картину доводиться бачити щодня. До речі, останній раз сміття вивозили ще минулого року», - зазначає вона.

Натомість на підприємстві «М.Ж.К.» зазначають, що у них серйозно зламався сміттєвоз. Відремонтувати машину в Україні неможливо, тому довелось виписувати деталь із Польщі.


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Теги: сміття, Луцьк
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