Луцький двір перетворився на сміттєзвалище

Ольга Юревич заявила, що її двір потопає у смітті. Натомість комунальники бездіяльні.



Про це пише



«Я вже втомилась писати у Facebook, щоб прибрали сміття. За що ми платимо гроші? Це вже занадто. Дивує, що інші мешканці будинку мовчать. Сміття дедалі більше і схоже скоро воно розповзеться на весь двір. Скоро захлинемося тим сміттям», - обурюється вона.



Лучанка виклала фото переповнених контейнерів на своїй сторінці у соціальній мережі.



«Таку картину доводиться бачити щодня. До речі, останній раз сміття вивозили ще минулого року», - зазначає вона.



Натомість на підприємстві «М.Ж.К.» зазначають, що у них серйозно зламався сміттєвоз. Відремонтувати машину в Україні неможливо, тому довелось виписувати деталь із Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанказаявила, що її двір потопає у смітті. Натомість комунальники бездіяльні.Про це пише Волинь24 «Я вже втомилась писати у Facebook, щоб прибрали сміття. За що ми платимо гроші? Це вже занадто. Дивує, що інші мешканці будинку мовчать. Сміття дедалі більше і схоже скоро воно розповзеться на весь двір. Скоро захлинемося тим сміттям», - обурюється вона.Лучанка виклала фото переповнених контейнерів на своїй сторінці у соціальній мережі.«Таку картину доводиться бачити щодня. До речі, останній раз сміття вивозили ще минулого року», - зазначає вона.Натомість на підприємстві «М.Ж.К.» зазначають, що у них серйозно зламався сміттєвоз. Відремонтувати машину в Україні неможливо, тому довелось виписувати деталь із Польщі.

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