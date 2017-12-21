Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му
Сьогодні, 11:07
Суспільно-політичне ток-шоу Протилежний Погляд LIVE упродовж 2017 року на телеекрани вийшло 42 рази.
За цей час порушували різні резонансі теми, шукали відповіді на актуальні питання, запрошували на інтерв'ю відомих громадських діячів і політиків, - пише Конкурент.
Усього було 14 таких інтерв'ю і 28 дискусій. Команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки сезону і склала ТОП-10 випусків за кількістю переглядів.
1. Інтерв'ю із Михайлом Саакашвілі
2. Життя на візку
3. Інтерв′ю із єпископом Луцьким і Волинським УПЦ Нафанаїлом
4. Авто на іноземній реєстрації: як вирішити проблему
5. Будівельний бум: нове обличчя Луцька
6. Нові проблеми Старого ринку у Луцьку
7. Інтерв`ю з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом
8. Що дасть Луцьку об'єднання з прилеглими селами?
9. Резонансні злочини Волині: подробиці
10. Побиття темношкірих студентів у Луцьку: хуліганство чи прояв расизму?
Ток-шоу повернеться на екрани вже 2 лютого.
А сьогодні, 5 січня, дивіться повтор програми «Життя на візку». Підписуйтеся на канал «Протилежного Погляду LIVE» на YouTube.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За цей час порушували різні резонансі теми, шукали відповіді на актуальні питання, запрошували на інтерв'ю відомих громадських діячів і політиків, - пише Конкурент.
Усього було 14 таких інтерв'ю і 28 дискусій. Команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки сезону і склала ТОП-10 випусків за кількістю переглядів.
1. Інтерв'ю із Михайлом Саакашвілі
2. Життя на візку
3. Інтерв′ю із єпископом Луцьким і Волинським УПЦ Нафанаїлом
4. Авто на іноземній реєстрації: як вирішити проблему
5. Будівельний бум: нове обличчя Луцька
6. Нові проблеми Старого ринку у Луцьку
7. Інтерв`ю з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом
8. Що дасть Луцьку об'єднання з прилеглими селами?
9. Резонансні злочини Волині: подробиці
10. Побиття темношкірих студентів у Луцьку: хуліганство чи прояв расизму?
Ток-шоу повернеться на екрани вже 2 лютого.
А сьогодні, 5 січня, дивіться повтор програми «Життя на візку». Підписуйтеся на канал «Протилежного Погляду LIVE» на YouTube.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У центрі Луцька поцупили дрова з вертепу
Сьогодні, 11:25
Волинянин готує кутю в електроступі
Сьогодні, 11:12
Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му
Сьогодні, 11:07
Затримали п’яних, які гасали на авто нічним Луцьком
Сьогодні, 11:00
Протестувальники можуть заблокувати «Ягодин»
Сьогодні, 10:42