вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му

Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му
Суспільно-політичне ток-шоу Протилежний Погляд LIVE упродовж 2017 року на телеекрани вийшло 42 рази.

За цей час порушували різні резонансі теми, шукали відповіді на актуальні питання, запрошували на інтерв'ю відомих громадських діячів і політиків, - пише Конкурент.

Усього було 14 таких інтерв'ю і 28 дискусій. Команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки сезону і склала ТОП-10 випусків за кількістю переглядів.

1. Інтерв'ю із Михайлом Саакашвілі
2. Життя на візку
3. Інтерв′ю із єпископом Луцьким і Волинським УПЦ Нафанаїлом
4. Авто на іноземній реєстрації: як вирішити проблему
5. Будівельний бум: нове обличчя Луцька
6. Нові проблеми Старого ринку у Луцьку
7. Інтерв`ю з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом
8. Що дасть Луцьку об'єднання з прилеглими селами?
9. Резонансні злочини Волині: подробиці
10. Побиття темношкірих студентів у Луцьку: хуліганство чи прояв расизму?

Ток-шоу повернеться на екрани вже 2 лютого.

А сьогодні, 5 січня, дивіться повтор програми «Життя на візку». Підписуйтеся на канал «Протилежного Погляду LIVE» на YouTube.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Надішли листівку синові Героя: закликають привітати маленького лучанина
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У центрі Луцька поцупили дрова з вертепу
Сьогодні, 11:25
Волинянин готує кутю в електроступі
Сьогодні, 11:12
Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му
Сьогодні, 11:07
Затримали п’яних, які гасали на авто нічним Луцьком
Сьогодні, 11:00
Протестувальники можуть заблокувати «Ягодин»
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Зброя для всіх: за і проти Зброя для всіх: за і проти
21 грудень, 2017, 21:00
Саакашвілі про союз із Тимошенко та відносини з Президентом. ВІДЕО Саакашвілі про союз із Тимошенко та відносини з Президентом. ВІДЕО
06 жовтень, 2017, 19:45
Медична реформа: до чого готуватися українцям? НАЖИВО Медична реформа: до чого готуватися українцям? НАЖИВО
29 вересень, 2017, 19:45
«Осиротілі» округи: куди звертатися і де брати гроші. ВІДЕО «Осиротілі» округи: куди звертатися і де брати гроші. ВІДЕО
15 вересень, 2017, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«LoginЛуцьк»: У Луцьку запустили мапу громадських ініціатив
04 січень, 12:07
 1
Пустовіт дав посаду луцькій активістці
04 січень, 10:20
 1
Волинська майстриня створює унікальні новорічні прикраси. ФОТО
04 січень, 06:28
 1
Волиняни у зоні АТО аліменти платять справно
Сьогодні, 13:30
 0
Луцький двір перетворився на сміттєзвалище
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8