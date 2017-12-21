Назвали топ-10 випусків ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у 2017-му





За цей час порушували різні резонансі теми, шукали відповіді на актуальні питання, запрошували на інтерв'ю відомих громадських діячів і політиків, - пише



Усього було 14 таких інтерв'ю і 28 дискусій. Команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки сезону і склала ТОП-10 випусків за кількістю переглядів.



1. Інтерв'ю із Михайлом Саакашвілі

2. Життя на візку

3. Інтерв′ю із єпископом Луцьким і Волинським УПЦ Нафанаїлом

4. Авто на іноземній реєстрації: як вирішити проблему

5. Будівельний бум: нове обличчя Луцька

6. Нові проблеми Старого ринку у Луцьку

7. Інтерв`ю з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом

8. Що дасть Луцьку об'єднання з прилеглими селами?

9. Резонансні злочини Волині: подробиці

10. Побиття темношкірих студентів у Луцьку: хуліганство чи прояв расизму?



Ток-шоу повернеться на екрани вже 2 лютого.



А сьогодні, 5 січня, дивіться повтор програми «Життя на візку». Підписуйтеся на канал «Протилежного Погляду LIVE» на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суспільно-політичне ток-шоу Протилежний Погляд LIVE упродовж 2017 року на телеекрани вийшло 42 рази.За цей час порушували різні резонансі теми, шукали відповіді на актуальні питання, запрошували на інтерв'ю відомих громадських діячів і політиків, - пише Конкурент Усього було 14 таких інтерв'ю і 28 дискусій. Команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки сезону і склала ТОП-10 випусків за кількістю переглядів.1. Інтерв'ю із2. Життя на візку3. Інтерв′ю із єпископом Луцьким і Волинським УПЦ4. Авто на іноземній реєстрації: як вирішити проблему5. Будівельний бум: нове обличчя Луцька6. Нові проблеми Старого ринку у Луцьку7. Інтерв`ю з митрополитом Луцьким і Волинським8. Що дасть Луцьку об'єднання з прилеглими селами?9. Резонансні злочини Волині: подробиці10. Побиття темношкірих студентів у Луцьку: хуліганство чи прояв расизму?Ток-шоу повернеться на екрани вже 2 лютого.А сьогодні, 5 січня, дивіться повтор програми «Життя на візку». Підписуйтеся на канал «Протилежного Погляду LIVE» на YouTube

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