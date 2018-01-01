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Волинянин готує кутю в електроступі

Волинянин готує кутю в електроступі
Мешканець села Жидичин неподалік Луцька Володимир Перчук зберігає сімейну реліквію – електроступу для виробництва куті, яку змайстрував його батько.

Про це повідомляє 12 канал.

Незабаром Різдво, а, отже, прийшов час і для традиційної страви Святвечора − куті. До сьогодні існує чимало варіацій, проте незмінний один інгредієнт – пшениця. Нині її склянку можна купити на ринку чи в супермаркеті за п'ять гривень.

Проте, раніше зерно товкли у ступі власноруч. А особливо підприємливі селяни навіть заробляли на цьому гроші.

Зокрема Володимир Перчук із села Жидичин розповідає − на різдвяні свята основним джерелом прибутку сім'ї був продаж куті. Оскільки товкти пшеницю у ступі було фізично важко, в середині 80-х батько придумав власний винахід − електричну ступу.

Виріб справно працює і досі. За п'ять хвилин може натовкти два кілограми пшениці. Після обробки зерно просіюють і сушать. Із висушеного − можна спокійно готувати кутю. Правда, зараз Перчуки винахід тримають лише вдома як реліквію. Для обробки пшениці у ступі − своєрідна різдвяна традиція.


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Теги: кутя, цікаво
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