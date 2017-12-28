Муніципали тішаться, що посеред зими розсікають на велосипедах
Сьогодні, 11:29
У Луцьку, попри зиму на календарі, продовжу працювати велосипедна група швидкого реагування.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
«ВелоГШР департаменту муніципальної варти Луцька продовжує ефективно працювати, адже цьому сприяють погодні умови», - йдеться у повідомленні.
Інспектори з щоденно самого ранку об’їжджають вулиці міста, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та вулички Старого міста.
«Також, в разі надходження звернення на телефон гарячої лінії департаменту 067-000-067-9 та групи оперативного реагування Луцької міської ради «15-80», хлопці на велосипедах миттєво вирушають на місце виклику, де вирішують питання, які турбують громадян», - зазначили у департаменті.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
«ВелоГШР департаменту муніципальної варти Луцька продовжує ефективно працювати, адже цьому сприяють погодні умови», - йдеться у повідомленні.
Інспектори з щоденно самого ранку об’їжджають вулиці міста, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та вулички Старого міста.
«Також, в разі надходження звернення на телефон гарячої лінії департаменту 067-000-067-9 та групи оперативного реагування Луцької міської ради «15-80», хлопці на велосипедах миттєво вирушають на місце виклику, де вирішують питання, які турбують громадян», - зазначили у департаменті.
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