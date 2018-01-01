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Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту: зворушливе відео

Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту: зворушливе відео
Волинянам показали різдвяну ілюмінацію у Луцьку з висоти пташиного польоту.

Про це пише Таблоїд Волині.

Відео з магічними краєвидами святкового міста опублікували у YouTube. Новорічною казкою поділилася з лучанами студія "Nebo.Lutsk"

«Студія «Nebo.Lutsk» вітає всіх жителів та гостей міста з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!» - йдеться у дописі під відео.


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Теги: цікаво
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