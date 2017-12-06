Силовики виявили оборудку із сонячними батареями на Волині





Про це повідомляє



Прокуратура встановила, що Велицька об’єднана територіальна громада та ТзОВ «Профелектромонтаж-ТКС» уклалио договір підряду на виконання будівельних робіт. Мова йде про будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях в селі Арсеновичі вартістю 425,9 тисячі гривень.



Фірма отримала гроші за буцімто виконану роботу.



Таким чином, голова Велицької ОТГ, усвідомлюючи, що роботи по будівництву вуличного освітлення на сонячних батареях в селі Арсеновичі не виконано, вніс до акту виконаних робіт завідомо недостовірні відомості про їх повне виконання, на підставі якого перераховано бюджетні кошти.



За цим фактом триває розслідування за ч.1 ст. 366 КК України (Службове підроблення), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці виявили порушення при замовленні будівництва вуличного освітлення на сонячних батареях у селі Арсеновичі на Волині.Про це повідомляє Район. Ковель Прокуратура встановила, що Велицька об’єднана територіальна громада та ТзОВ «Профелектромонтаж-ТКС» уклалио договір підряду на виконання будівельних робіт. Мова йде про будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях в селі Арсеновичі вартістю 425,9 тисячі гривень.Фірма отримала гроші за буцімто виконану роботу.Таким чином, голова Велицької ОТГ, усвідомлюючи, що роботи по будівництву вуличного освітлення на сонячних батареях в селі Арсеновичі не виконано, вніс до акту виконаних робіт завідомо недостовірні відомості про їх повне виконання, на підставі якого перераховано бюджетні кошти.За цим фактом триває розслідування за ч.1 ст. 366 КК України (Службове підроблення), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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