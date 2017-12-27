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Волинянину «світить» кримінал за відмову свідчити в суді

Волинянину «світить» кримінал за відмову свідчити в суді
Судитимуть волинянина, який без поважних причин відмовився давати показання в суді.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про відмову 34-річним мешканцем села Копачівка Рожищенського району від давання показань у суді, як свідка.

У вересні 2015 року чоловік звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання у нього головою однієї з сільських рад Луцького району грошових коштів в якості неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо надання двох земельних ділянок.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження, під час розслідування якого громадянин неодноразово брав участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій – передавав сільському голові заяви про виділення землі, кошти за «вирішення питання», неодноразово зустрічався з ним із технікою для аудіо-, відеоконтролю особи, а також надавав показання у статусі свідка.

Проте, будучи викликаним за клопотанням сторони обвинувачення до Луцького міськрайонного суду для давання показань, свідок, перебуваючи в кабінеті судді й будучи приведеним до присяги та попередженим про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань, без поважних причин відмовився свідчити про обставини вчинення злочину.

Відтак його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 385 КК України, й невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 6 місяців арешту.

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Теги: суд, Луцьк
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