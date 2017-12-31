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Депутати на Волині віддали відрядні на лікування дитини

Депутати на Волині віддали відрядні на лікування дитини
Депутати Горохівської райради спрямували на благодійність гроші, передбачені їм на відрядження.

Про це пише Район. Горохів.

Протягом 2017 року депутатам, котрі дістаються на сесійні засідання з населених пунктів району чи перебувають у робочих поїздках за власний кошт, нараховують кошти за відрядження.

Їх вирішили не отримувати ще на початку своєї каденції, а в кінці кожного року жертвувати на лікування хворих дітей. У 2016-му році кошти поділили між трьома такими горохівчанами. А от цього разу 3750 гривень передали на лікування четвертокласниці однієї зі шкіл району.


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Теги: благодійність
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Коментарі 1
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А обласні депутати ніколи такого не зроблять, за копійку удуш...Я!!!
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