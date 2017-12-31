Депутати на Волині віддали відрядні на лікування дитини
Сьогодні, 12:27
Депутати Горохівської райради спрямували на благодійність гроші, передбачені їм на відрядження.
Про це пише Район. Горохів.
Протягом 2017 року депутатам, котрі дістаються на сесійні засідання з населених пунктів району чи перебувають у робочих поїздках за власний кошт, нараховують кошти за відрядження.
Їх вирішили не отримувати ще на початку своєї каденції, а в кінці кожного року жертвувати на лікування хворих дітей. У 2016-му році кошти поділили між трьома такими горохівчанами. А от цього разу 3750 гривень передали на лікування четвертокласниці однієї зі шкіл району.
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Про це пише Район. Горохів.
Протягом 2017 року депутатам, котрі дістаються на сесійні засідання з населених пунктів району чи перебувають у робочих поїздках за власний кошт, нараховують кошти за відрядження.
Їх вирішили не отримувати ще на початку своєї каденції, а в кінці кожного року жертвувати на лікування хворих дітей. У 2016-му році кошти поділили між трьома такими горохівчанами. А от цього разу 3750 гривень передали на лікування четвертокласниці однієї зі шкіл району.
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Коментарі 1
А обласні депутати ніколи такого не зроблять, за копійку удуш...Я!!!
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