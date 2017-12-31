Депутати на Волині віддали відрядні на лікування дитини





Про це пише



Протягом 2017 року депутатам, котрі дістаються на сесійні засідання з населених пунктів району чи перебувають у робочих поїздках за власний кошт, нараховують кошти за відрядження.



Їх вирішили не отримувати ще на початку своєї каденції, а в кінці кожного року жертвувати на лікування хворих дітей. У 2016-му році кошти поділили між трьома такими горохівчанами. А от цього разу 3750 гривень передали на лікування четвертокласниці однієї зі шкіл району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Горохівської райради спрямували на благодійність гроші, передбачені їм на відрядження.Про це пише Район. Горохів Протягом 2017 року депутатам, котрі дістаються на сесійні засідання з населених пунктів району чи перебувають у робочих поїздках за власний кошт, нараховують кошти за відрядження.Їх вирішили не отримувати ще на початку своєї каденції, а в кінці кожного року жертвувати на лікування хворих дітей. У 2016-му році кошти поділили між трьома такими горохівчанами. А от цього разу 3750 гривень передали на лікування четвертокласниці однієї зі шкіл району.

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