Волинянин підробив документи для користування зброєю

Волинянину за фальшиві документи на продовження дозволу на зброю загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомляє СК ГУНП в області.До Ківерцівського відділу поліції з метою продовження дозволу на зброю звернувся 52-річний житель району. Правоохоронці встановили, що чоловік надав документи із завідомо неправдивою інформацією про стан здоров'я.Правопорушення викрили дільничні офіцери поліції. Правоохоронці з'ясували, що волинянин з метою продовження дозволу на зберігання та носіння зброї надав до сектору дозвільної служби Ківерцівського відділу поліції медичну довідку із завідомо неправдивою інформацією про стан здоров’я.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.