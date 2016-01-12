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Власники магазинів у «Юванті» - 7 місяців без електрики

Власники магазинів у «Юванті» - 7 місяців без електрики
Понад десяток магазинів у луцькому торговельному центрі «Ювант» уже сім місяців працюють, будучи відімкненими від електропостачання.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Власники магазинів, що крамарують в одному з найбільших торгових центрів міста, скаржаться на перешкоджання їхній підприємницькій діяльності. Вже 7 місяців у крамницях немає світла.

За словами людей, 13 торгових точок незаконно відімкнули від живлення.

Подробиці конфлікту – у сюжеті.



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Теги: конфлікт, бізнес
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Коментарі 1
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Хитрущі бариги. Закінчився старий договір, а в новому зросли тарифи,так як усюди, а вони хочуть нахаляву платити...Взагалі потрібно виселити.
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