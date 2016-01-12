Власники магазинів у «Юванті» - 7 місяців без електрики





Про це повідомляє



Власники магазинів, що крамарують в одному з найбільших торгових центрів міста, скаржаться на перешкоджання їхній підприємницькій діяльності. Вже 7 місяців у крамницях немає світла.



За словами людей, 13 торгових точок незаконно відімкнули від живлення.



Подробиці конфлікту – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад десяток магазинів у луцькому торговельному центрі «Ювант» уже сім місяців працюють, будучи відімкненими від електропостачання.Про це повідомляє ВРД НСТУ Власники магазинів, що крамарують в одному з найбільших торгових центрів міста, скаржаться на перешкоджання їхній підприємницькій діяльності. Вже 7 місяців у крамницях немає світла.За словами людей, 13 торгових точок незаконно відімкнули від живлення.Подробиці конфлікту – у сюжеті.

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