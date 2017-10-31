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У киянина на Волині поцупили 25 каністр солярки

У киянина на Волині поцупили 25 каністр солярки
У сараї одного з обійсть села Поничів Володимир-Волинського району невідомий викрав 25 каністр солярки вартістю 25 тисяч гривень.

Про це пише Район. Володимир-Волинський.

У Володимир-Волинському міському відділі поліції розповіли, що до них звернувся 33-річний киянин. Він повідомив, що в період з 27 грудня по 4 січня невідома особа викрала з сараю 25 каністр з соляркою.

Сума збитків становить 25 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.


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Теги: крадіжка, Волинь
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