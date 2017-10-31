У киянина на Волині поцупили 25 каністр солярки
Сьогодні, 13:05
У сараї одного з обійсть села Поничів Володимир-Волинського району невідомий викрав 25 каністр солярки вартістю 25 тисяч гривень.
Про це пише Район. Володимир-Волинський.
У Володимир-Волинському міському відділі поліції розповіли, що до них звернувся 33-річний киянин. Він повідомив, що в період з 27 грудня по 4 січня невідома особа викрала з сараю 25 каністр з соляркою.
Сума збитків становить 25 тисяч гривень.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
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Про це пише Район. Володимир-Волинський.
У Володимир-Волинському міському відділі поліції розповіли, що до них звернувся 33-річний киянин. Він повідомив, що в період з 27 грудня по 4 січня невідома особа викрала з сараю 25 каністр з соляркою.
Сума збитків становить 25 тисяч гривень.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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