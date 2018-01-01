Волиняни у зоні АТО аліменти платять справно





Про це йдеться у



Навіть зареєстрований випадок, коли чоловік гроші перераховує зі сходу України на рахунок управління, а його колишня дружина їх не забирає.



Вчасно сплачують через зайву мороку: судові засідання, конфіскація майна. Президент України уже підписав новий закон, який посилює відповідальність аліментника. Заборона стосується навіть виїзду закордон. Не платиш − залишаєшся на території України.



Паралельно міністр юстиції Павло Петренко анонсував створення відкритого реєстру боржників, який повинен був запрацювати з січня 2018-го року. Але кілька депутатів парламенту звернулися до Конституційного Суду щодо відповідності такого кроку Основному закону країни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни, які мешкають за кордоном чи перебувають у зоні АТО, аліменти сплачують вчасно − повідомляють у територіальному управлінні юстиції.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Навіть зареєстрований випадок, коли чоловік гроші перераховує зі сходу України на рахунок управління, а його колишня дружина їх не забирає.Вчасно сплачують через зайву мороку: судові засідання, конфіскація майна. Президент України уже підписав новий закон, який посилює відповідальність аліментника. Заборона стосується навіть виїзду закордон. Не платиш − залишаєшся на території України.Паралельно міністр юстиціїанонсував створення відкритого реєстру боржників, який повинен був запрацювати з січня 2018-го року. Але кілька депутатів парламенту звернулися до Конституційного Суду щодо відповідності такого кроку Основному закону країни.

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