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Волиняни у зоні АТО аліменти платять справно

Волиняни у зоні АТО аліменти платять справно
Волиняни, які мешкають за кордоном чи перебувають у зоні АТО, аліменти сплачують вчасно − повідомляють у територіальному управлінні юстиції.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Навіть зареєстрований випадок, коли чоловік гроші перераховує зі сходу України на рахунок управління, а його колишня дружина їх не забирає.

Вчасно сплачують через зайву мороку: судові засідання, конфіскація майна. Президент України уже підписав новий закон, який посилює відповідальність аліментника. Заборона стосується навіть виїзду закордон. Не платиш − залишаєшся на території України.

Паралельно міністр юстиції Павло Петренко анонсував створення відкритого реєстру боржників, який повинен був запрацювати з січня 2018-го року. Але кілька депутатів парламенту звернулися до Конституційного Суду щодо відповідності такого кроку Основному закону країни.



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Теги: аліменти, Волинь
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Коментарі 1
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Мільярди - в офшори, а щодо байстрів (майбутніх громадян) держава вмила руки ?..
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