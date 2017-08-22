На Волині прогнозують повінь
05 січень, 18:22
Протягом кількох останніх років повені на Волині не було — далася взнаки літня засуха. Цієї осені ситуація змінилась.
Про це повідомляє Перший.
Вже в листопаді фахівці водного управління області спрогнозували повінь на наступну весну. Однак через надмірні опади великої води в області дочекалися набагато раніше.
«У Ратнівському районі ще в грудні вийшла на заплаву річка Прип’ять, - коментує ситуацію начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук. - Зараз там поблизу села Щедрогір затоплено 30 гектарів сільгоспугідь. Причина — замулені канали. Там наразі підключили насосну станцію, намагаємось відкачати воду. Також є проблеми з Підгірською внутрішньогосподарською дамбою, яку сильно порили бобри. Прорив ліквідовують, мішків поки вистачає. У Любешівському районі на заплаві річка Стохід. Там також великі прориви дамб через діяльність бобрів. Якщо не справимось вручну, будемо використовувати екскаватори. Окремі підтоплені ділянки є в Ковельському та Луцькому районах».
За словами Ростислава Кравчука, починаючи з вересня, щомісяця в області опади значно перевищували норму. У листопаді, приміром, цей показник склав 218 %, а середня щомісячна кількість - 170 відсотків. Це сприяло значному підвищенню рівнів поверхневих та підземних вод.
У Луцьку теж рівень води в Стиру щодня піднімається на 10 сантиметрів — річка на заплаві вище по течії, у Рівненській та Львівській областях. Її води скидають в Хрінницьке водосховище.
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Про це повідомляє Перший.
Вже в листопаді фахівці водного управління області спрогнозували повінь на наступну весну. Однак через надмірні опади великої води в області дочекалися набагато раніше.
«У Ратнівському районі ще в грудні вийшла на заплаву річка Прип’ять, - коментує ситуацію начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук. - Зараз там поблизу села Щедрогір затоплено 30 гектарів сільгоспугідь. Причина — замулені канали. Там наразі підключили насосну станцію, намагаємось відкачати воду. Також є проблеми з Підгірською внутрішньогосподарською дамбою, яку сильно порили бобри. Прорив ліквідовують, мішків поки вистачає. У Любешівському районі на заплаві річка Стохід. Там також великі прориви дамб через діяльність бобрів. Якщо не справимось вручну, будемо використовувати екскаватори. Окремі підтоплені ділянки є в Ковельському та Луцькому районах».
За словами Ростислава Кравчука, починаючи з вересня, щомісяця в області опади значно перевищували норму. У листопаді, приміром, цей показник склав 218 %, а середня щомісячна кількість - 170 відсотків. Це сприяло значному підвищенню рівнів поверхневих та підземних вод.
У Луцьку теж рівень води в Стиру щодня піднімається на 10 сантиметрів — річка на заплаві вище по течії, у Рівненській та Львівській областях. Її води скидають в Хрінницьке водосховище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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