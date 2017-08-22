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На Волині прогнозують повінь

На Волині прогнозують повінь
Протягом кількох останніх років повені на Волині не було — далася взнаки літня засуха. Цієї осені ситуація змінилась.

Про це повідомляє Перший.

Вже в листопаді фахівці водного управління області спрогнозували повінь на наступну весну. Однак через надмірні опади великої води в області дочекалися набагато раніше.

«У Ратнівському районі ще в грудні вийшла на заплаву річка Прип’ять, - коментує ситуацію начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук. - Зараз там поблизу села Щедрогір затоплено 30 гектарів сільгоспугідь. Причина — замулені канали. Там наразі підключили насосну станцію, намагаємось відкачати воду. Також є проблеми з Підгірською внутрішньогосподарською дамбою, яку сильно порили бобри. Прорив ліквідовують, мішків поки вистачає. У Любешівському районі на заплаві річка Стохід. Там також великі прориви дамб через діяльність бобрів. Якщо не справимось вручну, будемо використовувати екскаватори. Окремі підтоплені ділянки є в Ковельському та Луцькому районах».

За словами Ростислава Кравчука, починаючи з вересня, щомісяця в області опади значно перевищували норму. У листопаді, приміром, цей показник склав 218 %, а середня щомісячна кількість - 170 відсотків. Це сприяло значному підвищенню рівнів поверхневих та підземних вод.

У Луцьку теж рівень води в Стиру щодня піднімається на 10 сантиметрів — річка на заплаві вище по течії, у Рівненській та Львівській областях. Її води скидають в Хрінницьке водосховище.


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Теги: повінь, Волинь, бобри
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