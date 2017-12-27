Доля пам’ятки у Старому місті оповита туманом, - ЗМІ





Наразі ж при міськраді працює комісія, яка оформляє передачу майна. Відкритими залишаються питання – куди переселять бюро судмедекспертизи, яке там розміщене, а також, що міська рада надумала робити з цим приміщенням, - пише



Останніми роками, в той час як нерухомість перебувала на балансі області, в будівлі знаходилося Волинське обласне бюро судмедекспертизи та Луцький базовий медичний коледж.



Для коледжу обласна рада вже підшукала приміщення, а от бюро продовжує залишатися на старому місці.



15 грудня при міській раді утворили комісію з передачі майна, до якої увійшли представники Луцької міськради, бюро судмекспертизи, медичного коледжу, а також Волиньради.



За інформацією начальника відділу управління майном комунальної власності Луцької міськради Алли Грабко, зараз комісія працює над передачею архітектурної пам’ятки.



«Уточняються деякі дані, яка документація буде передаватися. Але, думаю, найближчим часом комісія завершить свою роботу», – каже вона.



Щодо долі судмедексертів, Алла Грабко стверджує: бюро ще деякий час продовжуватиме працювати на Кафедральній, винаймаючи приміщення у міської ради, поки їм не підшукають нового місця.



«В нас немає приміщень вільних, щоб надати судово-медичній експертизі. Тому, поки їм не знайде місце обласна рада, вони будуть там перебувати», – запевняє чиновниця.



Своєю чергою, волинські судмедексперти, які працюють в цій будівлі близько 20 років, не мають нічого проти переселення.



«Ми самі розуміємо, що пам’ятка архітектури – це не те приміщення, яке би влаштовувало нас», – каже Андрій Савченко, заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судмедекспертизи. Він додає, що наразі на Кафедральній працює кілька відділів бюро і понад 20 чоловік.



Приміщення на Кафедральній, 4 – це історична пам’ятка місцевого значення, датована 19 століттям.



Як зауважує директор Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький, раніше це був двір чеських підприємців Прайслерів. Інакше кажучи, трактир.



Судмедексперт Андрій Савченко каже, що в окремих приміщеннях були навіть стійла для коней.



Зараз будинок в поганому стані: жодного разу його капітально не ремонтували, а давали гроші лише на косметичний ремонт.



«Єдине, коли медичний коледж розширявся і аварійна ситуація була, то певні роботи по укріпленню стін проводили. Років шість тому. Спеціальними металоконструкціями стягували», – пригадує судмедексперт.



Будівля на Кафедральній, 4 також має підвальні приміщення, які, каже Андрій Савченко, можуть простягатися не на один поверх. Часом навесні, коли піднімаються ґрунтові води, їх підтоплює. Зараз же туди заходити взагалі небезпечно.



Начальник відділу «комунального майна» Луцькради Алла Грабко каже, що не до кінця володіє інформацією щодо планів на будівлю, оскільки рішення приймає вище керівництво.



«Я так розумію, що це колегіальне рішення. І Пустовіт, звичайно, і заступники», – зауважує начальниця відділу управління «комунальним майном».



Перед її відділом, мовляв, стоїть лише одне завдання – правильно оформити передачу.



Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад своєю чергою зазначає, що про плани на Кафедральну, 4 говорити рано. Хоча зараз в міській раді готують проект і вже навіть подалися на конкурс, аби залучити кошти на реконструкцію.



«Наші міжнародники подали його на американський посольський конкурс по реконструкції приміщення. Вже пишуть програму», – зазначив посадовець.



Очевидно, що власних коштів на реконструкцію пам’ятки міська рада залучати не планує, адже в бюджеті Луцька на 2018 рік цього не передбачили.



Нагадаємо: начальник відділу з «управління комунальним майном» Волинської облради Мирослава Якимчук рішення передати будівлю у власність міста пояснювала тим, що в облраді немає коштів на її реконструкцію. А вона, мовляв, обійдеться орієнтовно у 20 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна рада передала Луцькій міськраді історичну пам’ятку на понад тисячу метрів квадратних поряд із Замком Любарта.Наразі ж при міськраді працює комісія, яка оформляє передачу майна. Відкритими залишаються питання – куди переселять бюро судмедекспертизи, яке там розміщене, а також, що міська рада надумала робити з цим приміщенням, - пише Волинь24 Останніми роками, в той час як нерухомість перебувала на балансі області, в будівлі знаходилося Волинське обласне бюро судмедекспертизи та Луцький базовий медичний коледж.Для коледжу обласна рада вже підшукала приміщення, а от бюро продовжує залишатися на старому місці.15 грудня при міській раді утворили комісію з передачі майна, до якої увійшли представники Луцької міськради, бюро судмекспертизи, медичного коледжу, а також Волиньради.За інформацією начальника відділу управління майном комунальної власності Луцької міськради, зараз комісія працює над передачею архітектурної пам’ятки.«Уточняються деякі дані, яка документація буде передаватися. Але, думаю, найближчим часом комісія завершить свою роботу», – каже вона.Щодо долі судмедексертів, Алла Грабко стверджує: бюро ще деякий час продовжуватиме працювати на Кафедральній, винаймаючи приміщення у міської ради, поки їм не підшукають нового місця.«В нас немає приміщень вільних, щоб надати судово-медичній експертизі. Тому, поки їм не знайде місце обласна рада, вони будуть там перебувати», – запевняє чиновниця.Своєю чергою, волинські судмедексперти, які працюють в цій будівлі близько 20 років, не мають нічого проти переселення.«Ми самі розуміємо, що пам’ятка архітектури – це не те приміщення, яке би влаштовувало нас», – каже, заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судмедекспертизи. Він додає, що наразі на Кафедральній працює кілька відділів бюро і понад 20 чоловік.Приміщення на Кафедральній, 4 – це історична пам’ятка місцевого значення, датована 19 століттям.Як зауважує директор Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», раніше це був двір чеських підприємців Прайслерів. Інакше кажучи, трактир.Судмедексперт Андрій Савченко каже, що в окремих приміщеннях були навіть стійла для коней.Зараз будинок в поганому стані: жодного разу його капітально не ремонтували, а давали гроші лише на косметичний ремонт.«Єдине, коли медичний коледж розширявся і аварійна ситуація була, то певні роботи по укріпленню стін проводили. Років шість тому. Спеціальними металоконструкціями стягували», – пригадує судмедексперт.Будівля на Кафедральній, 4 також має підвальні приміщення, які, каже Андрій Савченко, можуть простягатися не на один поверх. Часом навесні, коли піднімаються ґрунтові води, їх підтоплює. Зараз же туди заходити взагалі небезпечно.Начальник відділу «комунального майна» Луцькради Алла Грабко каже, що не до кінця володіє інформацією щодо планів на будівлю, оскільки рішення приймає вище керівництво.«Я так розумію, що це колегіальне рішення. І Пустовіт, звичайно, і заступники», – зауважує начальниця відділу управління «комунальним майном».Перед її відділом, мовляв, стоїть лише одне завдання – правильно оформити передачу.Перший заступник Луцького міського головисвоєю чергою зазначає, що про плани на Кафедральну, 4 говорити рано. Хоча зараз в міській раді готують проект і вже навіть подалися на конкурс, аби залучити кошти на реконструкцію.«Наші міжнародники подали його на американський посольський конкурс по реконструкції приміщення. Вже пишуть програму», – зазначив посадовець.Очевидно, що власних коштів на реконструкцію пам’ятки міська рада залучати не планує, адже в бюджеті Луцька на 2018 рік цього не передбачили.Нагадаємо: начальник відділу з «управління комунальним майном» Волинської облрадирішення передати будівлю у власність міста пояснювала тим, що в облраді немає коштів на її реконструкцію. А вона, мовляв, обійдеться орієнтовно у 20 мільйонів гривень.

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