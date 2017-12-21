«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому





Про це розповів продюсер Тарас Шкітер, - пише



Із його слів, вже традиційно на час зимових свят команда взяла паузу та повернеться в прямий ефір у лютому.



«Поки люди святкують Новий рік та Різдво, команда «Протилежного погляду» готує для своїх глядачів багато цікавого. Вже за місяць, 2 лютого, ми знову будемо в прямому ефірі», – сказав Тарас Шкітер.



Поки ж щоп'ятниці о 19:45, у традиційний для ток-шоу час, транслюватимуться повтори передач минулого сезону:



05.01.2018 – Життя на візку.

12.01.2018 – Велике інтерв'ю з Андрієм Покровським.

19.01.2018 – Небезпека дорожнього руху.

26.01.2018 – Велике інтерв'ю з Юрієм Фелонюком.



З 2 лютого 2018 року знову стартують прямі ефіри.





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