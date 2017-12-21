«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому
05 січень, 19:45
Популярне на Волині ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» повернеться в ефір телеканалу «Нова Волинь» 2 лютого.
Про це розповів продюсер Тарас Шкітер, - пише Конкурент.
Із його слів, вже традиційно на час зимових свят команда взяла паузу та повернеться в прямий ефір у лютому.
«Поки люди святкують Новий рік та Різдво, команда «Протилежного погляду» готує для своїх глядачів багато цікавого. Вже за місяць, 2 лютого, ми знову будемо в прямому ефірі», – сказав Тарас Шкітер.
Поки ж щоп'ятниці о 19:45, у традиційний для ток-шоу час, транслюватимуться повтори передач минулого сезону:
05.01.2018 – Життя на візку.
12.01.2018 – Велике інтерв'ю з Андрієм Покровським.
19.01.2018 – Небезпека дорожнього руху.
26.01.2018 – Велике інтерв'ю з Юрієм Фелонюком.
З 2 лютого 2018 року знову стартують прямі ефіри.
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Про це розповів продюсер Тарас Шкітер, - пише Конкурент.
Із його слів, вже традиційно на час зимових свят команда взяла паузу та повернеться в прямий ефір у лютому.
«Поки люди святкують Новий рік та Різдво, команда «Протилежного погляду» готує для своїх глядачів багато цікавого. Вже за місяць, 2 лютого, ми знову будемо в прямому ефірі», – сказав Тарас Шкітер.
Поки ж щоп'ятниці о 19:45, у традиційний для ток-шоу час, транслюватимуться повтори передач минулого сезону:
05.01.2018 – Життя на візку.
12.01.2018 – Велике інтерв'ю з Андрієм Покровським.
19.01.2018 – Небезпека дорожнього руху.
26.01.2018 – Велике інтерв'ю з Юрієм Фелонюком.
З 2 лютого 2018 року знову стартують прямі ефіри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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