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«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому

«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому
Популярне на Волині ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» повернеться в ефір телеканалу «Нова Волинь» 2 лютого.

Про це розповів продюсер Тарас Шкітер, - пише Конкурент.

Із його слів, вже традиційно на час зимових свят команда взяла паузу та повернеться в прямий ефір у лютому.

«Поки люди святкують Новий рік та Різдво, команда «Протилежного погляду» готує для своїх глядачів багато цікавого. Вже за місяць, 2 лютого, ми знову будемо в прямому ефірі», – сказав Тарас Шкітер.

Поки ж щоп'ятниці о 19:45, у традиційний для ток-шоу час, транслюватимуться повтори передач минулого сезону:

05.01.2018 – Життя на візку.
12.01.2018 – Велике інтерв'ю з Андрієм Покровським.
19.01.2018 – Небезпека дорожнього руху.
26.01.2018 – Велике інтерв'ю з Юрієм Фелонюком.

З 2 лютого 2018 року знову стартують прямі ефіри.


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Теги: Протилежний погляд
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