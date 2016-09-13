Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі
05 січень, 19:05
На постійні проблеми з каналізаційною трубою, яка протікає, скаржаться мешканці багатоповерхівки на вулиці Кравчука, 4 у Луцьку.
Про це пише Волинь24.
Люди кажуть, що вже кілька років поспіль страждають від постійного смороду та води у підвалі. Мешканці бояться, що постійна сирість та вода можуть зруйнуватися стіни будинку.
«Це страхіття і це постійно отак затоплює. Коли люди заходять до нас у під'їзд, то дивуються, як ми можемо в такому смороді жити. До того ж це ще й антисанітарія. У нас в будинку багато маленьких дітей живе, це і їх здоров'ю може зашкодити», - бідкається жителька.
За словами мешканців, вони постійно звертаються до М.Ж.К., аби ті викачували воду. Іноді таку процедуру доводиться проводити кожні два дні.
Найбільше від затопленого підвалу страждають мешканці першого поверху, на стінах у їхніх квартирах вже можна навіть побачити грибок.
Журналісти зателефонували до депутата Андрія Козюри, який відповідає за округ, де розташований будинок та до директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася. Вони зазначили, що про таку проблему почули вперше та ніхто з мешканців з такого питання до них не звертався.
До слова, це не єдина проблема, яка виникає у цьому будинку. Раніше, на початку листопада минулого року, мешканці скаржилися на відсутність опалення у багатоповерхівці.
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Про це пише Волинь24.
Люди кажуть, що вже кілька років поспіль страждають від постійного смороду та води у підвалі. Мешканці бояться, що постійна сирість та вода можуть зруйнуватися стіни будинку.
«Це страхіття і це постійно отак затоплює. Коли люди заходять до нас у під'їзд, то дивуються, як ми можемо в такому смороді жити. До того ж це ще й антисанітарія. У нас в будинку багато маленьких дітей живе, це і їх здоров'ю може зашкодити», - бідкається жителька.
За словами мешканців, вони постійно звертаються до М.Ж.К., аби ті викачували воду. Іноді таку процедуру доводиться проводити кожні два дні.
Найбільше від затопленого підвалу страждають мешканці першого поверху, на стінах у їхніх квартирах вже можна навіть побачити грибок.
Журналісти зателефонували до депутата Андрія Козюри, який відповідає за округ, де розташований будинок та до директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася. Вони зазначили, що про таку проблему почули вперше та ніхто з мешканців з такого питання до них не звертався.
До слова, це не єдина проблема, яка виникає у цьому будинку. Раніше, на початку листопада минулого року, мешканці скаржилися на відсутність опалення у багатоповерхівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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