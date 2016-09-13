Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі

На постійні проблеми з каналізаційною трубою, яка протікає, скаржаться мешканці багатоповерхівки на вулиці Кравчука, 4 у Луцьку.Люди кажуть, що вже кілька років поспіль страждають від постійного смороду та води у підвалі. Мешканці бояться, що постійна сирість та вода можуть зруйнуватися стіни будинку.«Це страхіття і це постійно отак затоплює. Коли люди заходять до нас у під'їзд, то дивуються, як ми можемо в такому смороді жити. До того ж це ще й антисанітарія. У нас в будинку багато маленьких дітей живе, це і їх здоров'ю може зашкодити», - бідкається жителька.За словами мешканців, вони постійно звертаються до М.Ж.К., аби ті викачували воду. Іноді таку процедуру доводиться проводити кожні два дні.Найбільше від затопленого підвалу страждають мешканці першого поверху, на стінах у їхніх квартирах вже можна навіть побачити грибок.Журналісти зателефонували до депутата, який відповідає за округ, де розташований будинок та до директора департаменту житлово-комунального господарства. Вони зазначили, що про таку проблему почули вперше та ніхто з мешканців з такого питання до них не звертався.До слова, це не єдина проблема, яка виникає у цьому будинку. Раніше, на початку листопада минулого року, мешканці скаржилися на відсутність опалення у багатоповерхівці.