вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі

Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі
На постійні проблеми з каналізаційною трубою, яка протікає, скаржаться мешканці багатоповерхівки на вулиці Кравчука, 4 у Луцьку.

Про це пише Волинь24.

Люди кажуть, що вже кілька років поспіль страждають від постійного смороду та води у підвалі. Мешканці бояться, що постійна сирість та вода можуть зруйнуватися стіни будинку.

«Це страхіття і це постійно отак затоплює. Коли люди заходять до нас у під'їзд, то дивуються, як ми можемо в такому смороді жити. До того ж це ще й антисанітарія. У нас в будинку багато маленьких дітей живе, це і їх здоров'ю може зашкодити», - бідкається жителька.

За словами мешканців, вони постійно звертаються до М.Ж.К., аби ті викачували воду. Іноді таку процедуру доводиться проводити кожні два дні.

Найбільше від затопленого підвалу страждають мешканці першого поверху, на стінах у їхніх квартирах вже можна навіть побачити грибок.

Журналісти зателефонували до депутата Андрія Козюри, який відповідає за округ, де розташований будинок та до директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася. Вони зазначили, що про таку проблему почули вперше та ніхто з мешканців з такого питання до них не звертався.

До слова, це не єдина проблема, яка виникає у цьому будинку. Раніше, на початку листопада минулого року, мешканці скаржилися на відсутність опалення у багатоповерхівці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, скарги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Доля пам’ятки у Старому місті оповита туманом, - ЗМІ
Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
Він прославив Волинь: Дмитро Вишинський
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів
05 січень, 19:50
«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому
05 січень, 19:45
Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі
05 січень, 19:05
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
На Волині прогнозують повінь
05 січень, 18:22
Схожі новини
Романюк пояснив, чому так довго ремонтують прибудинкові території Романюк пояснив, чому так довго ремонтують прибудинкові території
13 вересень, 2016, 10:34
Лучани стали частіше скаржитись на вуличне освітлення Лучани стали частіше скаржитись на вуличне освітлення
22 грудень, 2015, 09:44
Найбільше лучани скаржаться на відсутність електрики Найбільше лучани скаржаться на відсутність електрики
08 грудень, 2015, 09:57
Лучани скаржаться на 18-ту маршрутку Лучани скаржаться на 18-ту маршрутку
05 грудень, 2015, 19:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
 1
У Запоріжжі пікетують церкву, в якій відмовилися відспівувати дитину
Сьогодні, 00:50
 0
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини
05 січень, 23:04
 0
Ялинка, цукерки та ельфи: у Луцьку дітям влаштували новорічне свято. ФОТО
05 січень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8