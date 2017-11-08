Луцьких безробітних агітують на службу в Нацгвардію

У Луцькому міському центрі зайнятості безробітним розповіли про переваги служби у Національній гвардії України.Про це повідомила фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятостіВійськові ознайомили присутніх, які шукають роботу з умовами служби за контрактом у Національній гвардії України, розмірами заробітної плати (грошового забезпечення), соціальним пакетом для військовослужбовців.На продовження зустрічі офіцери обговорили з директором Луцького міського центру зайнятості Оленою Шишовою можливость подальшої співпраці щодо проведення спільних заходів з метою інформування про переваги служби в Національній гвардії України.Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Також забезпечує державну безпеку і захист державного кордону у взаємодії з правоохоронними органами. Припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій є обов’язком певної структури.