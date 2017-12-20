Він прославив Волинь: Дмитро Вишинський
05 січень, 16:47
Волинянин Дмитро Вишинський змусив спортивний світ заговорити про нашу область, здобувши три медалі на Дефлімпійських іграх.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У дванадцятирічному віці Дмитро Вишинський вперше прийшов до спортивного залу. Батьки відгукнулися на прохання сина, який захопився легкою атлетикою, стежачи за змаганнями з телеекрану, підтримали і допомогли. 9 років наполегливої праці – і хлопець здобув найвищі спортивні нагороди.
У 2017 році він став сенсацією волинського спорту, тричі піднявшись на п’єдестал пошани Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Дефлімпіада-2017 стала «зірковим часом» молодого легкоатлета: принесла йому «золото» на «стометрівці», та два «срібла»: в естафеті «4 по 100» та на дистанції 200 метрів.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У дванадцятирічному віці Дмитро Вишинський вперше прийшов до спортивного залу. Батьки відгукнулися на прохання сина, який захопився легкою атлетикою, стежачи за змаганнями з телеекрану, підтримали і допомогли. 9 років наполегливої праці – і хлопець здобув найвищі спортивні нагороди.
У 2017 році він став сенсацією волинського спорту, тричі піднявшись на п’єдестал пошани Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Дефлімпіада-2017 стала «зірковим часом» молодого легкоатлета: принесла йому «золото» на «стометрівці», та два «срібла»: в естафеті «4 по 100» та на дистанції 200 метрів.
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Коментарі 1
Откровенно говоря эта риторика об успехах инвалидов, дебилов и паролимпийцев Украины во всем мире - уже заеб...ла, где реальные успехи нормальных спортсменов ????
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