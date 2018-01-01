Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів





Про це повідомляє



Журналісти сьогодні, 5 січня, проінспектували двори на вулиці Гордіюк і проспекту Молоді та пересвідчилися, що сміття дійсно давно не вивозили.



Керівник товариства Валерій Ковалюк розповів, що проблема за кілька днів зникне, адже над цим вже працюють.



«Була поламана машина, сьогодні вже її відремонтували. Нині вивозимо сміття. З третього січня вже «повним ходом» вивозимо», - повідомив керівник.



Також зауважив, що перед святами, коли викидається максимум сміття, працівники товариства будуть працювати завтра і навіть післязавтра, якщо ще сміття залишиться.



Валерій Ковалюк додав, що «М.Ж.К.» вже купило за власні кошти другий автомобіль, який вивозитиме сміття. Однак транспорт ще не залучили до роботи.



«Машина вже приїхала, залишилося заплатити за неї. Вона вже стоїть, чекає», – розповів Ковалюк.



Щодо вартості транспорту, керівник підприємства повідомив, що вона недешева.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проблеми зі сміттям продовжують обурювати мешканців. Та частина Луцька, де обслуговує товариство «М.Ж.К.», бідкається на повні баки сміття, які просто не вивозять.Про це повідомляє Конкурент Журналісти сьогодні, 5 січня, проінспектували двори на вулиці Гордіюк і проспекту Молоді та пересвідчилися, що сміття дійсно давно не вивозили.Керівник товаристварозповів, що проблема за кілька днів зникне, адже над цим вже працюють.«Була поламана машина, сьогодні вже її відремонтували. Нині вивозимо сміття. З третього січня вже «повним ходом» вивозимо», - повідомив керівник.Також зауважив, що перед святами, коли викидається максимум сміття, працівники товариства будуть працювати завтра і навіть післязавтра, якщо ще сміття залишиться.Валерій Ковалюк додав, що «М.Ж.К.» вже купило за власні кошти другий автомобіль, який вивозитиме сміття. Однак транспорт ще не залучили до роботи.«Машина вже приїхала, залишилося заплатити за неї. Вона вже стоїть, чекає», – розповів Ковалюк.Щодо вартості транспорту, керівник підприємства повідомив, що вона недешева.

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