вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів

Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів
У Луцьку проблеми зі сміттям продовжують обурювати мешканців. Та частина Луцька, де обслуговує товариство «М.Ж.К.», бідкається на повні баки сміття, які просто не вивозять.

Про це повідомляє Конкурент.

Журналісти сьогодні, 5 січня, проінспектували двори на вулиці Гордіюк і проспекту Молоді та пересвідчилися, що сміття дійсно давно не вивозили.

Керівник товариства Валерій Ковалюк розповів, що проблема за кілька днів зникне, адже над цим вже працюють.

«Була поламана машина, сьогодні вже її відремонтували. Нині вивозимо сміття. З третього січня вже «повним ходом» вивозимо», - повідомив керівник.

Також зауважив, що перед святами, коли викидається максимум сміття, працівники товариства будуть працювати завтра і навіть післязавтра, якщо ще сміття залишиться.

Валерій Ковалюк додав, що «М.Ж.К.» вже купило за власні кошти другий автомобіль, який вивозитиме сміття. Однак транспорт ще не залучили до роботи.

«Машина вже приїхала, залишилося заплатити за неї. Вона вже стоїть, чекає», – розповів Ковалюк.

Щодо вартості транспорту, керівник підприємства повідомив, що вона недешева.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
перетворимося в галіцайських рагулів!
Відповісти
Вибір редактора
Доля пам’ятки у Старому місті оповита туманом, - ЗМІ
Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
Він прославив Волинь: Дмитро Вишинський
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Сміття і болото: сумні реалії луцького двору
05 січень, 20:23
На Волині чоловік ледь не потонув у болоті
05 січень, 20:03
Комунальники полагодили сміттєвоз і обіцяють врятувати лучан від відходів
05 січень, 19:50
«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому
05 січень, 19:45
Як можна жити в такому смороді? – лучани нарікають на «басейн» у підвалі
05 січень, 19:05
Схожі новини
Луцький двір перетворився на сміттєзвалище Луцький двір перетворився на сміттєзвалище
05 січень, 13:24
Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла
04 січень, 12:15
Лучани відмовляються купувати контейнери і викидають сміття під вікна Лучани відмовляються купувати контейнери і викидають сміття під вікна
04 січень, 11:27
Лучан обіцяють не штрафувати за несортоване сміття Лучан обіцяють не штрафувати за несортоване сміття
04 січень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
 1
У Запоріжжі пікетують церкву, в якій відмовилися відспівувати дитину
Сьогодні, 00:50
 0
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини
05 січень, 23:04
 0
Ялинка, цукерки та ельфи: у Луцьку дітям влаштували новорічне свято. ФОТО
05 січень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8